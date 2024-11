Autos: quais marcas ganharam e quais perderam mercado em 2024? VW e Fiat crescem e GM com Renault caem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

A venda de carros novos vive um bom momento no mercado nacional. Em outubro foram registradas 249.896 unidades – sendo 195.201 automóveis e 54.695 veículos comerciais leves como picapes e vans. Esse número é 20,9% maior do que o de outubro de 2023, por exemplo.

Mas quando olhamos por um prisma mais próximo, o ranking de mercado está mudando. Quais foram as marcas que ganharam e quais perderam mercado ao longo deste ano?

R7 Autos Carros 05.11.2024 Felipe Salomão 17.04.2023

O R7-Autos Carros analisou os dados de mercado que mostram a Fiat mais à frente em participação, assim como a Volkswagen, enquanto Chevrolet e Renault perderam espaço. Vamos aos números:

Volkswagen/Divulgação

A Fiat vendeu 51.955 unidades em outubro. Ela soma Fiat Mobi e Argo, mas o destaque fica por conta de segmentos estratégicos com a Fiat Toro, por exemplo, e a dupla Pulse e Fastback vendendo entre 3 e 4.000 unidades por mês. Isso sem falar na Strada, que é o segundo veículo mais vendido do mercado, bem perto do líder Polo.

‌



Hyundai/Divulgação oddy_ works™

A Volkswagen também é um destaque com 42.084 unidades vendidas em outubro e a liderança do Polo. É certo que boa parte dessas vendas se deve ao resultado do Polo Track, mas a soma é essa: T-Cross é líder dos SUVs, Nivus vai muito bem e, embora não faça sombra para a Strada, a Saveiro vende sempre acima das 3.000 unidades.

R7 Autos Carros 05.11.2024

Já a Chevrolet, com portfólio mais enxuto, soma 29.250, perdendo quase 10% de mercado em um ano. A Hyundai está acelerando de novo e soma 23.163 unidades graças aos bons resultados do HB20 e do Creta.

‌



Renault Kardian manual. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault RODOLFO BUHRER

Já a Renault vem perdendo bastante mercado de forma acelerada. A marca soma 12.909 unidades vendidas em outubro, com perdas significativas na linha de Kwid e Duster. Só o Kardian traz certo equilíbrio, mas ainda não vende o que se espera, e a Oroch se mantém estável.

Marcos Camargo Jr. 07.10.2024 Marcos Camargo Jr. 07.10.2024

A BYD, por outro lado, consolida sua posição, sendo a 10° marca mais vendida do mercado só comercializando eletrificados. Com três anos de atuação no varejo, ela lidera as vendas de elétricos compactos e também SUVs híbridos, somando Song Pro e Song Plus.

‌



Vendas das marcas no acumulado do ano

1º FIAT 422.164

2º VW 318.768

3º CHEVROLET 252.188

4º HYUNDAI 160.548

5º TOYOTA 170.797

6º RENAULT 105.420

7º JEEP 99.968

8º HONDA 73.665

9º NISSAN 74.756

10º BYD 58.695

11º CAOA CHERY 50.398

12º FORD 38.579

13º CITROËN 27.604

14º PEUGEOT 22.451

15º RAM 25.251

16º GWM 23.452

17º MITSUBISHI 18.253

18º BMW 12.628

19º MERCEDES-BENZ 6.881

Dados da Fenabrave

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.