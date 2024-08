Avaliação Completa: teste de 200 km com Frontier Attack e Versa SR 2025 Modelos adotam mecânica já consagrada para atrair o cliente mas pecam nos sistemas de conectividade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 03/08/2024 - 13h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Avaliação Completa: teste de 200 km com Frontier Attack e Versa SR 2025

Recentemente a Nissan lançou a linha 2025 do Nissan Versa SR e da Nissan Frontier Attack, já avaliados pelo R7 Autos Carros. Contudo, diferente das outras avaliações, desta vez saímos da capital paulista até Campos do Jordão, sendo que na ida guiamos o sedã compacto e na volta a picape média. De cara é possível notar que os dois modelos têm desenho conservadore e motorizações já conhecidas para tentar conquistar os consumidores brasileiros. Todavia, pecam nos sistemas de conectividade.

Avaliação Completa: teste de 200 km com Frontier Attack e Versa SR 2025

Viagem para Campos do Jordão

Na ida para Campos do Jordão, testamos o Nissan Versa SR 2025, lançado no início do ano com novidades estéticas. Esta nova versão, situada abaixo da Exclusive CVT, traz um acabamento esportivo com uma grade frontal e detalhes na traseira esportivos, assim como retrovisores externos na cor preta, rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento metálico e um defletor de ar na tampa do porta-malas. No interior, o modelo mantém o design esportivo com detalhes em vermelho nas costuras, mas preserva a central multimídia de 7 polegadas e o painel que combina uma tela digital de 7 polegadas com um velocímetro analógico. A crítica principal é a tela da multimídia, que parece pequena em comparação com os padrões atuais presente em outros rivais. Apesar disso, o cluster tem bons gráficos e a integração com smartphones é eficiente. A câmera de 360 graus é um recurso útil, mas sua resolução é baixa.

Avaliação Completa: teste de 200 km com Frontier Attack e Versa SR 2025

Em termos de mecânica, o Nissan Versa SR, importado do México, possui um motor 1.6 litro que entrega até 113 cv e 15,3 kgfm de torque, combinado com uma transmissão automática CVT. Embora esse motor não ofereça a mesma potência dos modelos turbo disponíveis no Brasil, ele é confiável e robusto. O modelo é mais voltado para conforto do que para desempenho esportivo, refletido pelos bancos Zero Gravity.

Avaliação Completa: teste de 200 km com Frontier Attack e Versa SR 2025

Durante os 222 km de viagem de São Paulo a Campos do Jordão, o Versa SR obteve uma média de 8,5 km/l com etanol, abaixo da média de 9,5 km/l divulgada pelo Inmetro. Com gasolina, o consumo foi de 14 km/l.

Publicidade

Avaliação Completa: teste de 200 km com Frontier Attack e Versa SR 2025

Conclusão: O Nissan Versa SR é uma boa opção para quem busca confiabilidade e robustez, com uma mecânica já estabelecida no mercado. Apesar da ausência de sistemas ADAS presentes na versão topo de linha, o modelo oferece recursos como detector de objetos em movimento, alerta de colisão frontal, assistente de frenagem inteligente, alerta de cinto de segurança destravado, partida em rampa e entradas USB e USB tipo C. No entanto, para quem procura um sedã com maior vigor na aceleração e conectividade moderna, o Versa SR é uma boa escolha. O preço da versão SR é de R$ 125.190, enquanto a configuração Exclusive custa R$ 133.490. O modelo básico parte de R$ 111.690.

Avaliação Completa: teste de 200 km com Frontier Attack e Versa SR 2025

Retorno a São Paulo

No retorno, trocamos o Nissan Versa SR pela Frontier Attack 2025, que custa R$ 266.590 e é uma das seis versões disponíveis da picape média da marca nipônica. A linha 2025 da Frontier Attack recebeu atualizações como uma nova pintura azul Cayman, adesivos pretos no capô, para-choque frontal com novos adesivos, alargadores de para-lamas e detalhes escurecidos no volante. Assim como o sedã, a picape possui um design conservador, tanto externamente quanto internamente, com um painel de plástico amplo, painel de instrumentos de 7 polegadas em TFT e uma tela de 8 polegadas para a central multimídia, que suporta Android Auto e Apple CarPlay. No entanto, a resolução da tela deixa a desejar quando comparada com rivais como a S10 e a Ford Ranger.

Publicidade

Avaliação Completa: teste de 200 km com Frontier Attack e Versa SR 2025

Sob o capô, a Frontier Attack mantém o motor 2.3 biturbo com até 190 cv e 45,9 kgfm de torque, combinado com uma transmissão automática de sete velocidades. Não testamos o desempenho off-road, apenas em asfalto e, por isso, a picape oferece um bom conforto para motoristas e passageiros, com uma posição de direção adequada. Embora as arrancadas e retomadas requerem paciência, a picape deslancha bem a partir de 80 km/h.

Avaliação Completa: teste de 200 km com Frontier Attack e Versa SR 2025

Conclusão: A Nissan Frontier Attack, com um consumo médio de 10,5 km/l, é uma picape robusta e confortável, equipada com tração nas quatro rodas, suspensão independente na dianteira e eixo rígido na traseira com Multilink. Sua capacidade de carga é de até 1027 kg, e a capacidade de reboque é de 750 kg. Entre seus recursos estão controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros diurnos, barra de teto, santantônio tubular, estribos laterais e seis airbags. No entanto, para quem busca um visual mais moderno e motorização mais potente, a Frontier pode não ser a melhor opção. Os preços da Nissan Frontier variam entre R$ 242.790 e R$ 307.990.

NISSAN VERSA SR: bonito, confiável e vale a pena mas porque o SEDÃ VENDE TÃO POUCO? VEJA O VÍDEO!