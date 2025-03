Avaliação: Lexus RX 450h+ tem 308 cv e pode fazer 36 km/l SUV de luxo é vendido por R$ 609,9 mil e pode rodar até 70 km no modo elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/03/2025 - 13h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 28.03.2025

O Lexus RX 450h+ é um SUV híbrido plug-in da Toyota que chega ao Brasil com uma proposta diferenciada dentro do segmento premium, uma vez que traz um desenho conservador, em relação aos rivais. Além disso, o SUV utiliza a plataforma TNGA, que também é usada no Toyota RAV4. No entanto, diferente do primo “pobre” este modelo conta com acabamento melhor, assim como é mais equipado, mas oferece motorização combinada entre um motor a combustão e dois elétricos, alcançando mais de 308 cavalos de potência e proporcionando um desempenho eficiente com autonomia elétrica de até 70 km, semelhante ao crossover japonês. Ao longo de uma semana o R7 Autos-Carros rodou com o Lexus RX 450h+ também pode notar que o utilitário esportivo é econômico, desde as baterias sempre estejam carregadas.

Design e Dimensões

Com um comprimento de aproximadamente 4,80 metros e um entre-eixos generoso, o RX 450h tem um porte imponente e linhas aerodinâmicas, mas diferente dos rivais não vai chamar muita atenção nas ruas. A frente traz a identidade visual da Lexus, com uma grade ampla e faróis de LED afilados. As rodas de 21 polegadas calçadas com pneus Bridgestone 235/50 reforçam a presença robusta. Por sua vez, a traseira tem uma lanterna em peça única, o que agrega sofisticação ao conjunto visual, o que também lembra modelos chineses.

Marcos Camargo Jr. 28.03.2025

Desempenho e Consumo

O SUV combina um motor 2.5 aspirado de quatro cilindros com 187 cavalos e 23 kgfm de torque, um motor elétrico dianteiro de 182 cavalos e um motor elétrico traseiro de 54 cavalos, totalizando 308 cavalos. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 6,5 segundos. Com a bateria carregada, o RX 450h pode rodar cerca de 70 km no modo 100% elétrico. Claro, com esses números dificilmente terá problemas com arrancadas e retomadas, visto que os motores elétricos tiram qualquer delay de transmissão e do conjunto a combustão.

Marcos Camargo Jr. 28.03.2025

Ademais, a suspensão independente dianteira e traseira é calibrada para oferecer conforto, absorvendo bem as irregularidades do solo. O ajuste prioriza uma condução suave, característica apreciada pelo mercado norte-americano, onde os modelos da Lexus são bem quistos. O isolamento acústico e a transição entre os modos elétrico e a combustão são bem executados, garantindo uma condução silenciosa e eficiente.

Marcos Camargo Jr. 28.03.2025

Em relação ao consumo médio, o SUV de luxo alcança até 36 km/l na cidade e 30 km/l na estrada, só que para chegar nesses números é preciso sempre andar com a bateria carregada caso contrário, ele fazer apenas 13,9 km/l no trecho urbano e 12,4 km/l na estrada. Vale dizer que a bateria de íons de lítio permite recargas em fontes externas, garantindo a eficiência do sistema híbrido plug-in.

Interior e Tecnologia

O RX 450h+ oferece um interior refinado, com materiais premium como couro e Alcantara. Os bancos possuem ajustes elétricos e memória, proporcionando conforto ao motorista e passageiros. O SUV conta com multimídia de tela grande, navegação própria e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, só que nos celulares com Android a conexão é apenas com fio, o que deixa a desejar. Além disso, o sistema de som premium Mark Levinson proporciona uma experiência sonora de alta qualidade.

Marcos Camargo Jr. 28.03.2025

Outros destaques incluem painel de instrumentos digital, climatização com ajustes individuais, cortinas retráteis para os passageiros traseiros e um porta-malas espaçoso com compartimentos adicionais. Ademais, há câmeras de alta tecnologia em full-HD, que ajudam ao motorista não bater o veículo em manobras.

Marcos Camargo Jr. 28.03.2025

O RX 450h conta com o pacote Toyota Safety Sense, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, alerta de colisão e frenagem autônoma de emergência. A câmera 360° facilita manobras e melhora a visibilidade ao estacionar.

Preço e Concorrentes

No Brasil, o Lexus RX 450h é comercializado por R$ 609.000. O modelo compete com opções como BMW X5 xDrive45e, que é oferecido por R$ 785.950, Audi Q5 TFSIe, que sai por R$ 480.990, e BYD Song Plus DM-i, que custa R$ 299.800. Apesar do preço elevado, o RX 450h se destaca pelo conjunto tecnológico, conforto e eficiência energética. Vale lembrar que o primo de plataforma, RAV4 é vendido por R$ 402.420, o que pode ser uma boa opção para quem quer ficar no universo da Toyota. Inclusive, o R7-Autos Carros avaliou esse modelo lá nos Estados Unidos, onde ele é um dos mais vendidos do mercado norte-americano.

Marcos Camargo Jr. 28.03.2025

Vale tudo isso?

Enfim, o Lexus RX 450h+ é uma opção sofisticada para quem busca um SUV híbrido plug-in com bom desempenho, conforto e tecnologia avançada. Com uma proposta premium e um conjunto mecânico eficiente, o modelo se posiciona como uma alternativa viável dentro do segmento de SUVs eletrificados de luxo.

