Avatr 12 estreia na China com motor híbrido e 1.155km de autonomia Elétrico de alcance estendido usa baterias com nova tecnologia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Avatr 12 EREV era um dos carros mais esperados de 2024 na China. Agora a marca que faz parte do grupo Changan-Nio revelou o carro que é um elétrico de alcance estendido com 1.155 km de autonomia mista e um preço inicial de US$ 37.900, cerca de R$ 220 mil. O carro tem 310 cv e uma bateria Freevoy LFP, nova tecnologia da CATL, que também é acionista da Avatr assim como a Huawei.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A Avatr foi fundada em 2018 como uma joint venture entre a Changan e a Nio. Até agora a Avatr vendeu 27.446 unidades, menos de 1/3 da meta prevista para 2024.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O plano é justamente o Avatr 12, um liftback com 5,0m de comprimento, 1,99m de largura e 1,46m de altura e 3,02m de comprimento. Dentro o carro tem tela de 35 polegadas e outra tela de 15,6 polegadas.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O motor do Avatr 12 é um 1.5 combinado com motor elétrico com 155cv que alimenta um motor elétrico e um gerador no eixo traseiro com 310cv e 36kgfm de torque.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A principal caraterística do Avatr 12 EREV é o conjunto de baterias Freevoy da CATL considerada uma das mais promissoras tecnologias de baterias. Este possui uma química LFP com elementos de sódio que mantêm o conjunto resistente a baixas temperaturas. A bateria tem 39,05 kWh com autonomia de 245 km (CLTC) com a carga completa. A sua autonomia mista atinge 1.155 km. A bateria Freevoy suporta a tecnologia de carregamento 4C. Pode carregar 30-80% em 15 minutos. A autonomia é de 1.55km com um tanque de combustível combinado.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Avatr 12 EREV está disponível em dois níveis de acabamento: Max e Ultra. O nível de acabamento Ultra oferece suspensão pneumática, bancos traseiros ventilados com função de massagem e 25 alto-falantes. A gama de preços do Avatr 12 EREV é de US$ 37,9 mil a R$ 42,9 mil podendo chegar a R$ 249 mil em valores convertidos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.