Bajaj bate recorde de emplacamentos Marca Indiana superou 13 mil unidades vendidas ao longo de 2024 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/12/2024 - 12h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bajaj/Reprodução Bajaj/Reprodução

A marca de motocicletas Bajaj superou a marca de 1.500 unidades emplacadas em novembro de 2024 batendo o próprio recorde mensal. Com 30 concessionárias pelo país, a Bajaj projeta manutenção desse crescimento no mercado.

Bajaj/Reprodução Bajaj/Reprodução

O volume é 84% maior do que a média de motos emplacadas mensalmente em 2024, reforçando o crescimento da marca, que alcançou a 6ª posição no ranking do mercado brasileiro neste mês. Comparando com 2023, o resultado representa 310% de crescimento em relação ao mês de novembro e é quase 5 vezes o volume médio mensal de emplacamentos do ano anterior, que ficou em 317 unidades.

‌



No resultado de janeiro a novembro por modelo, foram emplacadas 1.169 unidades da Dominar 160, 1.364 da Dominar 200, 819 da Dominar 250 (que começou a ser vendida no mês de agosto) e 5.975 da Dominar 400. Em comparação ao ano anterior, o crescimento de emplacamentos por modelo foi de 250% na Dominar 160, 167% na Dominar 200 e 223% na Dominar 400.

Bajaj/Reprodução Picasa

‌



Em relação ao volume de venda varejo em 2024, até 30 de novembro foram comercializadas mais de 10.000 mil unidades, representando crescimento superior a 270% em relação ao mesmo período de 2023.

‌



Com a abertura de novas concessionárias, que já são 30 unidades, a expectativa é seguir a tendência de crescimento no mês de dezembro, chegando a outras 1.500 motocicletas Bajaj emplacadas e 1.700 comercializadas.

“Para nós, do time Bajaj do Brasil, ultrapassar o volume de 1.500 emplacamentos é um marco histórico, muito importante na nossa trajetória. Há 1 ano emplacávamos menos de ¼ desse volume. Um crescimento tão expressivo, em tão pouco tempo, é resultado do comprometimento de todo o nosso time, da nossa rede de concessionárias e da capacidade da marca Bajaj de oferecer produtos de qualidade e com ótimo custo-benefício aos motociclistas brasileiros”, afirma Waldyr Ferreira, Managing Director da Bajaj do Brasil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.