Bajaj Dominar 400 tem nova cor no catálogo Cor Canyon Red é a terceira disponível no catálogo Autos Carros|Marcos Camargo Jr 15/04/2025 - 11h00

Bajaj/Divulgação

A Bajaj Dominar 400 já teve12.396 unidades do modelo, sendo 2.849 somente neste ano 2025. Agora a linha da Dominar 400 ganha agora também a cor Vermelho Canyon Red, que se soma às já tradicionais Savanna Green e Charcoal Black disponíveis na linha.

Bajaj/Divulgação

A nova cor não altera a motorização ou itens de série: o motor segue com 373,3 cm3 de cilindrada (monocilíndrico), 40 cv e 3,56 kgf.m de torque máximo a 6.500 rpm e transmissão de seis velocidades.

Bajaj/Divulgação

“A Bajaj tem como foco oferecer modelos completos, com excelente custo-benefício. No caso da Dominar 400, a soma do design arrojado, remetendo a motos de segmentos superiores, ao seu conjunto de equipamentos e seu preço atrativo, fez com que ela rapidamente atraísse os motociclistas brasileiros, criando fila de espera em nossa rede de concessionárias. A nova cor vermelha chega para agregar e atrair ainda mais fãs do modelo”, diz Waldyr Ferreira, Managing Director da Bajaj Brasil. A linha Bajaj apela a um visual esportivo, farois full-LED; protetores de mãos, de motor e de cárter; para-brisa; banco bipartido; bagageiro com suporte para baú; encosto para garupa; rodas de liga leve e freios ABS de canal duplo.

Bajaj/Divulgação

A nova cor já está disponível nas concessionárias Bajaj de todo o Brasil. O preço público sugerido para todas as cores da Dominar 400 é de R$ 26.000,00.

‌



