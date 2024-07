Bajaj vendeu 3,6 mil unidades no primeiro semestre e prepara novo modelo Em agosto marca indiana irá lançar seu quarto modelo no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 17/07/2024 - 15h00 ) ‌



Bajaj vendeu 3,6 mil unidades no primeiro semestre e prepara novo modelo

A Bajaj é uma das novas marcas a se estabelecerem no país e chega a uma marca importante com 3.617 motocicletas vendidas no país. Atualmente a Bajaj comercializa os modelos Dominar 160, Dominar 200 e Dominar 400. O crescimento no semestre chega a 140% em relação a 2023. Agora os planos da marca estão em fechar este ano com um volume de 12.000 unidades com o reforço na linha decorrente da inauguração da fábrica em Manaus.

Dominar 250

A linha Dominar 250 chegará em breve para reforçar o portfólio da marca a partir de agosto. A moto intermediária terá motor de 248cc e 27cv com 2,4kfgm de torque combinado com transmissão de seis velocidades.

Bajaj vendeu 3,6 mil unidades no primeiro semestre e prepara novo modelo

No conjunto mecânico estão suspensão dianteira com amortecedores invertidos, traseira monoamortecida, freios ABS de duplo canal, painel digital e outos elementos visuais derivados da Dominar 400, modelo de maior porte da marca vendido por aqui.