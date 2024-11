Bao 8 estreia na China como maior SUV off road da BYD: veja o preço SUV tem sistema de tração usado na picape Shark e soma 737cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 09h00 ) twitter

A BYD lançou hoje o BAO 8, SUV híbrido de grande porte com tração 4X4 ao preço inicial de US$ 52,5 mil. A linha Bao virá ao mercado europeu sob a bandeira da Denza, mesma estratégia que deve se repetir aqui no Brasil.

O Feng Chang Bao 8 tem 5,2m de comprimento (cerca de 30cm mais longo que o Bao 5) altura do solo de 31cm e até 737cv e sistema DiSus-P de suspensão inteligente com 34 graus de ângulo de ataque e 35 de saída. Além disso a estrutura de tração híbrida seria a mesma da picape Shark com o Dual Mode Off Road (DMO).

O perfil off road do Bao 8 combina manopla retrátil, sensores Lidar no teto, ampla grade dianteira e amplos para-choques.

Por dentro o Bao 8 combina painel de 12,3 polegadas LCD e multimídia de 17,3 polegadas além de uma terceira tela de 12,3 polegadas para o passageiro sem alar no head up display amplo com 50 polegadas processador de vídeo de alta resolução com sistema Huawei Mobile UWB.

Em termos de segurança os radares Lidar combinam com pacote de assistência à condução ADS 3.0 capaz de navegar e estacionar sozinho. O modo de condução autônomo funciona de forma garantida em rodovias. O Bao 8 conta com 14 airbags de série.

Além disso há configurações 2+2+2 lugares ou 2+3+2 lugares conforme a opção o cliente. Isso sem falar nos 18 falantes do sistema de som, compartimentos refrigerados para guardar bebidas e alimentos, sistema de massagem nos bancos entre outros dados.

O motor do Bao 8 combina um 2.0 litro com dois elétricos que somam 737cv, travamento e diferencial automático, 4x4 de baixa velocidade e modos de condução para neve, areia, lama, montanha, pedras entre outros. A bateria do Bao 8 tem 36,8kwh capaz de alimentar o carro por 100km sem uso de motor a gasolina e a autonomia combinada é de 1200km e o consumo chega a 12km/l com 0-100 em 4,8s.

Na China o Bao 8 terá os seguintes preços e versões

FCB Bao 8 Luxury 7 lugares – 379,800 yuan (52,500 USD) ou R$ 315 mil em valores convertidos

FCB Bao 8 Luxury 6 lugares – 387,800 yuan (53,600 USD) ou R$ 321 mil

FCB Bao 8 Flagship 7 lugares – 399,800 yuan (55,300 USD) ou R$ 331 mil

FCB Bao 8 Flagship 6 lugares – 407,800 yuan (56,400 USD) ou R$ 338 mil

