Baterias de veículos eletrificados já podem ser 100% recicladas Baterias de lítio são usadas em carros híbridos, elétricos e tem grande aplicação na indústria Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h00 ) ‌



O Brasil já conta com tecnologia para a reciclagem de baterias de lítio, amplamente utilizadas em celulares e veículos eletrificados híbridos (em vários níveis) e elétricos. Essas baterias, essenciais para a maioria dos veículos podem ser completamente recicladas, eliminando assim os riscos ambientais associados ao descarte inadequado.

ABVE/Divulgação ABVE/Divulgação

No Brasil, empresas como Re-Teck, Energy Source e Lorene já realizam a reciclagem de baterias de lítio de dispositivos como celulares e notebooks, utilizando a mesma tecnologia empregada na reciclagem de baterias de veículos eletrificados. De acordo com Marcelo Cairolli, da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), as baterias de lítio estão presentes no Brasil há 25 anos e são amplamente recicláveis.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

As baterias dos veículos eletrificados possuem uma vida útil de 10 a 15 anos. Quando atingem o fim de sua vida útil, essas baterias podem ser recicladas em sua totalidade. Durante o processo de reciclagem, os resíduos são separados em plásticos, metais comuns e metais nobres, como lítio, níquel e cobalto, que possuem alto valor no mercado global.

Baterias Blade da BYD Internet/Reprodução

Além de serem eficientes e resistentes a altas temperaturas, as baterias de lítio são preferidas pelas montadoras também pela sua capacidade de reciclagem. Existem vários tipos de baterias de lítio, cada um com características distintas, e a escolha do tipo de bateria depende de fatores como autonomia, desempenho e custo. Atualmente, os quatro principais tipos de baterias de lítio usadas em veículos são: NMC (Lítio Níquel-Manganês-Cobalto), LFP (Lítio Ferro-Fosfato), NCA (Lítio Níquel-Cobalto-Alumínio) e Li-S (Lítio Enxofre).

