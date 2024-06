Bigster: veja projeção do SUV médio de 7 lugares que pode estrear no Brasil Novidade deve ser revelada até outubro no Salão de Paris

Alto contraste

A+

A-

Bigster: veja projeção do SUV médio de 7 lugares que pode estrear no Brasil

O Grupo Renault está investindo cerca de US$ 2 bilhões, cerca de R$ 10,5 bilhões para diversificar sua linha de produtos a partir do recém lançado Kardian. Agora após inúmeras projeções, o Dacia Bigster de 7 lugares parece mais próximo do lançamento e deve ser revelado em breve o que pode acontecer no Salão de Paris em outubro.

O Dacia Bigster terá plataforma CMF-B na Europa tal qual o Sandero Stepway enquanto na América do Sul a Renault planeja um SUV médio de cinco e outra versão de sete lugares. Ficará na mesma posição do Duster porém com mais espaço traseiro para acomodar uma terceira fila. A projeção divulgada nesta matéria é do site Kolesa.ru.

Bigster: veja projeção do SUV médio de 7 lugares que pode estrear no Brasil

A linha externa do Duster europeu já foi revelada e não será nenhum segredo quando a versão final aparecer. Os dois produtos terão a mesma linha externa com a grade que abriga o conjunto ótico integrado, linhas angulosas e uma traseira mais destacada e ascendente.

Bigster: veja projeção do SUV médio de 7 lugares que pode estrear no Brasil

É bem provável que o Duster e também o Bigster sejam a estreia da motorização híbrida E-Tech formada pelo conjunto 1.6 a gasolina e motor elétrico auxiliar que a Dacia apresenta como solução desde 2022. A potência deve ficar na casa dos 140cv.

Publicidade

Bigster: veja projeção do SUV médio de 7 lugares que pode estrear no Brasil

Sem dúvida o Bigster europeu irá inspirar o nosso SUv familiar que está no radar da Renault. A marca deve lançar um SUV feito a partir da nova plataforma RGMP do Kardian alongada para um crossover que também terá as duas configurações no Brasil: a de cinco e a de sete lugares.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.