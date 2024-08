Blazer EV RS chega ao país com tração traseira e 347cv mas GM não divulga preço Novidade da GM estreia na versão RS com opção de blindagem de fábrica e a maior tela entre SUVs Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2024 - 21h41 (Atualizado em 31/07/2024 - 21h56 ) ‌



A Chevrolet lança nesta noite em São Paulo o Blazer EV RS, seu primeiro SUV médio e elétrico (o primeiro foi o Bolt EUV) que promete ser o carro elétrico com a maior autonomia do país: 481km no ciclo PBEV do Inmetro. A novidade chega em versão única mas a GM ainda não divulgou o preço.

A GM quer se posicionar como marca premium no caso do Blazer EV mirando modelos como BMW iX3 e Porsche Macan elétrico. O iX3 custa R$ 485 mil a título de exemplo.

O Chevrolet Blazer EV conta com uma bateria de 102 kWh, proporcionando uma autonomia de 481 km, conforme dados do Inmetro que na prática pode ser até 30% maior no uso urbano. Tem recarga máxima de 22kw em pontos residenciais e até 190kw em Eletropostos. O SUV vem equipado com faróis full LED, bancos dianteiros aquecidos e o pacote Chevrolet Safety Assist, que inclui frenagem de emergência automática, frenagem para pedestres, alerta de colisão frontal, piloto automático adaptativo, assistente de manutenção de faixa, entre outros recursos.

O Blazer EV terá um motor elétrico com 347cv e 44,9 kgfm de torque com tração traseira. Agora lançado o Blazer EV RS, o modelo irá competir com o Volvo XC40 e C40, BMW iX3 e iX, além do BYD Tan atualizado este ano. Dados de desempenho mostram 0-100km/h em 5,8s e máxima limitada a 190km/h.

“O Blazer EV é feito sobre a última tecnologia que temos em veículos elétricos: a plataforma ULTIUM que tem tecnologia de bateria e conectividade de última geração” explicou Santiago Chamorro, presidente da GM Mercosul.

Segundo as pesquisas da marca, 62% dos brasileiros avaliam comprar um carro eletrificado e 27% dizem que seguirão comprando um veículo a combustão. A GM lembra que há mais de 30 veículos elétricos à venda no país e há mais de 8.000 carregadores. “Chegaremos em breve na fase de domínio e para o consumidor que busca tecnologia e sofisticação, feito para quem busca um novo conceito de automóvel em geral”, Paula Saiani, Diretora de Marketing de Produto da GM.

No design o Blazer EV traz um novo padrão visual com iluminação em LED, rodas aro 21, teto panorâmico, detalhes em preto brilhante na grade e a traseira em LED com novas lanternas em “T” invertido.

Por dentro os bancos combinam suede e vinil, o estilo do difusor de ar ao estilo turbina (a parte central com três saídas são inspiradas no Camaro), duas amplas telas no painel de 11″ configurável e multimídia de 17,7″ com sistema OnStar com monitor de carga de bateria por celular via aplicativo, Wi-Fi a bordo e atualização over the air (remoto) além de acabamentos com sigla “RS”, sistema de pré climatização de bancos e cabine, head up display, retrovisor interno com câmera e sistema de auxílio às câmeras com sistema 360°, som Bose de 8 alto falantes com um subwoofer. O carro conta com sistema Google Built-In com comandos de voz.

Outra novidade é o pacote Chevrolet Safety Assist, que oferece frenagem de emergência automática, frenagem para pedestres, alerta de colisão frontal, piloto automático adaptativo, assistente de manutenção de faixa, entre outros recursos. Há ainda ajustes de volantes e pedais para diferentes sensibilidades com efeitos sonoros para cada perfil. O Blazer EV RS tem opção da blindagem oferecida pela Carbon com garantia de fábrica.

