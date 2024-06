BMW acelera desenvolvimento do Série 3 elétrico: conheça Sedã terá novo perfil e até versão M com mais de 1300cv

BMW acelera desenvolvimento do Série 3 elétrico: conheça

Um dos carros de maior sucesso na história da BMW é o Série 3. Aqui no Brasil o sedã médio é líder de vendas de todo o segmento premium mas a BMW não vai ficar apenas em versões híbridas do Série 3 que será o nome “i3″ quando a estreia acontecer.

BMW acelera desenvolvimento do Série 3 elétrico: conheça

Dentro da plataforma Neue Klasse o BMW i3 irá coexistir com as versões a combustão do sedã assim como vem ocorrendo com o i5 e Série 5, i7 e Série 7 bem como a linha Série 3 terão denominações diferentes para cada motorização.

BMW acelera desenvolvimento do Série 3 elétrico: conheça

O futuro Série 3 irá derivar do conceito Vision que tem dianteira levemente elevada e o duplo rim bem amplo bem como as linhas do carro bastante “horizontais”.

BMW acelera desenvolvimento do Série 3 elétrico: conheça

Por dentro o futuro Série 3 terá itens do “Panoramic Vision” com perfil minimalista terá telas de alta resolução incluindo uma tela de 23 polegadas ao centro do painel. Também deve estrear o novo sistema iDrive de condução autônoma.

BMW acelera desenvolvimento do Série 3 elétrico: conheça

A expectativa é que BMW equipe o Série 3 elétrico com motor de pelo menos 300cv mas que pode chegar a 1341cv na versão iM3 Performance que será um três volumes de tração integral permanente. Mas quem quiser poderá ainda optar até pelo seis cilindros a combustão já que a plataforma Neue Klasse permite aplicações multicombustível.





