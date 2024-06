Alto contraste

BMW confirma 420i Cabrio conversível no Brasil: veja o preço

Produto de nicho no Brasil, a linha BMW 420i Cabrio acaba de chegar com novidades. O conversível que fecha a capota em 18 segundos tem novo visual dianteiro, nova assinatura em LED, novas rodas e volante esportivo. O preço da novidade que chega em versão única é R$ 479,9 mil.

Há novidades como as novas assinaturas do Série 4, com luzes em LED verticais, novas lanternas e rodas de liga-leve de 19 polegadas do modelo Double-Spoke. No interior, a principal novidade do modelo é a estreia do volante M Sport com base reta.

O conversível 420i tem mecanismo de fechamento da capota que faz a operação em 18s mesmo em movimento se estiver a até 50km/h. O porta-malas tem 300 litros (ou 385 litros com o banco traseiro rebatido) e está homologado para quatro pessoas.

O motor é um velho conhecido da linha, mas com números melhores de desempenho em função da aerodinâmica. Produzido na fábrica do BMW Group em Regensburg, na Alemanha, o 420i Cabrio M Sport tem motor 2.0l TwinPower Turbo com 184cv de potência e 30kgfm de torque combinado com câmbio automático de oito velocidades e tração traseira. Com esse conjunto, o BMW 420i acelera de 0 a 100km em 8,2 segundos.

Segundo o atual padrão da BMW o 420i Cabrio também adora o Curved Display, uma tela curva composta por uma tela de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que faz o papel de central multimídia que tem compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto sem fio.

Há ainda sistema de som Harman Kardon, sistema Parking Assistant Plus (que auxilia o motorista a estacionar), ar-condicionado com controle digital automático, BMW Comfort Access 2.0 que destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave e sistema de auxílio à condução Driving Assistant Professional, comandos de voz para ajustes do veículo via assistente pessoal Alexa, ajuste de suspensão e freios M Sport.

Cores, opções e preço

O BMW 420i Cabrio M Sport está disponível nas cores Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Azul Portimao, Arctic Racing Blue, Cinza Brooklyn, Verde Cape York e Vermelho Fire, com diversas opções de revestimento interno em Couro Vernasca em Preto/Preto, Couro Vernasca em Mocha/Preto, Couro Vernasca em Vermelho Tacora/Preto e Couro Vernasca em Oyster/Preto. Independente da cor e opção interna o BMW 420i Cabrio chega em versão única por R$ 479,9 mil.





