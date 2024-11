BMW lança 330e 2025 com atualizações Sistema híbrido é o mesmo, mas há mudanças estéticas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 11h04 ) twitter

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

O BMW Série 3 já recebeu atualizações e agora a variante híbrida também muda na linha 2025. Há mudanças estéticas de perfil mais esportivo, mas o motor híbrido não muda e segue com 292cv.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Visualmente, o BMW 330e ganha novo desenho das rodas de 19 polegadas. Por dentro, o novo BMW 330e ganha um novo volante esportivo, com base achatada e marcação central de 12 horas, aumentando a sensação de esportividade do modelo. As saídas de ar do painel são novas.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

O BMW 330e é equipado também com o BMW Live Cockpit Professional, uma tela curva dividida em duas telas, com 12,3” (painel de instrumentos) e 14,9” (multimídia) com Sistema Operacional 8 e exibe as informações de maneira atraente e intuitiva.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

O sistema híbrido plug-in não mudou: combina o 2.0 TwinPower de 184cv e 30kgfm de torque com motor elétrico de 109 e 27kgfm e bateria de 19kwh. Na soma o BMW 330e tem 292cv e 42,8kgfm. A tração segue traseira e o câmbio de oito marchas automático.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Na aceleração de 0 a 100 km/h o BMW 330e cumpre em apenas 5,8 segundos e alcança velocidade máxima de 230 km/h. De acordo com o Inmetro, o novo BMW 330e M Sport alcança médias de até 20,6 km/l na cidade e 24 km/l na estrada. O BMW 330e também vai acompanhado de um carregador portátil Flexible Fast Charger e um Cabo Auxiliar Azul de 16A para um carregamento de até 11kW.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Segundo a BMW são itens de série os faróis Full LED adaptativos; sistemas Parking Assistant Plus e Reversing Assist (refaz em marcha a ré nos últimos 50 metros percorridos pelo veículo); ar-condicionado com controle digital automático de três zonas, BMW Comfort Access 2.0 (destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave, além de possibilitar a abertura do porta-malas através da aproximação do pé no para-choque traseiro) e o Driving Assistant Professional (assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções).

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

O novo BMW 330e está disponível nas cores Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Azul Portimão, Azul Arctic Racing, Cinza Skyscraper, Cinza Brooklyn e Vermelho Fire) e quatro opções de acabamento interno (Couro Vernasca Preto/Preto, Couro Vernasca Mocha/Preto, Couro Vernasca Preto com costura Azul e Couro Vernasca Oyster/Preto). O BMW 330e M Sport é vendido em versão única por R$ 437.950.

