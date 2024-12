BMW lança primeiro SUV híbrido plugin feito no país Novidade é pioneira na produção de híbridos com recarga pela tomada no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/12/2024 - 13h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 15h00 ) twitter

Depois do anúncio feito há poucos meses onde a BMW anunciou o investimento de R$ 1,1 milhão, a marca alemã deu início ao primeiro SUV híbrido plugin do país: o X5. Feito na configuração xDrive50e, o X5 já está sendo fabricado em Araquari/SC.

A CEO do BMW Group Maru Escobedo comenta que o crescimento da participação dos modelos eletrificados neste segmento de SUV levou ao foco da BMW. “Nossa decisão de produzir o X5 híbrido plug-in em Araquari foi incentivada pelo forte desempenho dos modelos eletrificados em nosso portfólio no mercado brasileiro. Em 2024, um em cada quatro BMWs vendidos no país é totalmente elétrico ou híbrido plug-in. E o novo X5 PHEV produzido localmente ajudará a aumentar essa participação”, disse Maru Escobedo

O motor é o mesmo da configuração da versão europeia: 6 cilindros em linha com 313 cv combinado com um propulsor elétrico de 197cv e baterias de 25,7kwh (autonomia de 79km no modo elétrico). A potência combinada é de 489 cv e torque de 71,3 kgfm. O câmbio é o Steptronic Sport de 8 marchas combinado com tração integral.





