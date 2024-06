BYD amplia serviço de atendimento ao cliente até 20h

Alto contraste

A+

A-

O tema do pós-venda é vital para a construção de uma marca em países continentais como o Brasil. E tendo em vista essa preocupação a BYD anunciou a extensão do serviço de atendimento da central de relacionamento com cliente em mais duas horas por telefone. Agora o cliente poderá fazer contato até 20h em seus canais de pós-vendas, marketing e vendas.

BYD centro de peças (BYD Divulgação) Centro de peças em Vitória/ES da BYD

A ação é feita dois dias após a concorrente Great Wall Motors (GWM) ter divulgado a inaguração de um centro de peças em Cajamar/SP. A BYD divulgou que seu próprio centro tem um estoque com cerca de 400 mil itens.

BYD centro de peças (BYD Divulgação) Centro de peças em Vitória/ES da BYD

“Nosso time da Central de Relacionamento com Cliente está crescendo e, atualmente, realizamos um amplo programa de treinamento com nossos atendentes especializados, além de diversas práticas com os nossos produtos”, comenta Micheli Perri Aihara, Supervisora de Relacionamento com Cliente da BYD do Brasil.

BYD inaugura concessionária em Fortaleza (CE) BYD inaugura concessionária em Fortaleza (CE)

De acordo com estatísticas internas, cerca de 3.000 consultas aos canais são realizadas por mês com nível de serviço de 98% no canal de voz e tempo médio de respostas nos canais digitais, entre eles e-mail e Reclame Aqui, inferior a 4 horas e mais 65% dos atendimentos solucionados logo no primeiro contato.

Publicidade

Canais de atendimento BYD

Telefone: (11) 5118-9098 – de segunda à sexta, das 8h as 20h

Publicidade

E-mail: cliente@byd.com

Reclame Aqui: https://www.reclameaqui.com.br/empresa/byd-do-brasil/

Publicidade

Site: www.byd.com.br









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.