BYD anuncia condições de Black Friday para Song Pro e King Desconto chega a R$ 26 mil e inclui carregador gratuito Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 24/11/2024 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD King GS: teste completo com o sedã híbrido que põe medo no Corolla

A BYD anunciou as condições de black Friday para dois modelos da Gama híbrida: o sedã King e o SUV Song Pro. Os dois modelos serão vendidos com descontos de até R$ 26 mil até o dia 30 de novembro.

BYD King GS: teste completo com o sedã híbrido que põe medo no Corolla

No caso do Song Pro, o SUV híbrido que já está na linha 2025 é vendido por R$ 169,8 mil. O desconto é de R$ 20 mil sobre o preço de tabela.

BYD Song Pro: híbrido plugin mais barato é bom mas sacrifica segurança Marcos Camargo Jr. 18.07.2024

Já o sedã King é vendido por R$ 149,8 mil, desconto de R$ 26 mil sobre o preço original de R$ 175,8 mil.

BYD Song Pro: híbrido plugin mais barato é bom mas sacrifica segurança Marcos Camargo Jr. 18.07.2024

Os dois modelos híbridos também incluem algumas condições especiais. Os clientes receberão carregador portátil, garantia de 8 anos e revisões gratuitas até os primeiros três anos do sedã King. Em outubro a BYD emplacou 7.401 veículos no mercado sendo 2.808 unidades do Song e também 585 unidades do King.

‌



TOYOTA COROLLA ou novo BYD KING? COMPARATIVO dos sedãs híbridos 2024. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.