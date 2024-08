BYD anuncia recompra garantida por 80% da Fipe Condição é válida para toda a linha na compra de um veículo zero quilômetro dentro dos próximos 48 meses da emissão da nota fiscal Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/08/2024 - 16h10 (Atualizado em 22/08/2024 - 16h10 ) ‌



BYD/Divulgação

A BYD anunciou hoje o Programa de Recompra Garantida BYD que é um mecanismo de recompra com valor de até 80% da tabela Fipe vigente na aquisição de um outro modelo zero quilômetro da marca.

O Programa de Recompra abrange toda a linha de produtos BYD para clientes que adquiriam seus veículos na modalidade varejo exceto os veículos blindados. A condição especial é válida para todos os clientes que já possuem um veículo BYD ou que efetuarem a compra de um novo modelo até o dia 31/12/2024 dentro de um período de 48 meses.

“Pra quem tinha receio sobre a desvalorização na revenda, a BYD assume mais um compromisso com os brasileiros ao garantir até 80% do valor da tabela FIPE na troca por um novo veículo da marca. Isso vai dar ainda mais tranquilidade e segurança para quem já possui ou está pensando em comprar um modelo da marca. O fato da BYD já estar entre as 10 montadoras que mais emplacam no Brasil, comprova que os brasileiros cada vez mais querem carros modernos, eficientes e confortáveis.”, afirma Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil e Head Comercial e Marketing da BYD Auto.