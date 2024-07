BYD apresenta novo SUV híbrido Song Pro em programa de TV Novidade tem motor 1.5 a gasolina combinado com dois elétricos

SUV compacto será lançado no Brasil em junho

A BYD apresentou neste domingo seu novo modelo, o Song Pro híbrido, que não teve o preço divulgado mas está disponível para pré reserva mediante o pagamento de R$ 6 mil que servirá como bônus na troca pelo novo modelo.

O SUV foi apresentado em um programa da TV aberta e combina motor 1.5 aspirado a gasolina com dois motores elétricos alimentados por baterias de 12,9 ou 18,3kwh algo em torno de 70 e 100km de autonomia no modo elétrico. As informações técnicas ainda não foram confirmadas pela BYD.

O BYD Song Pro é um pouco maior do que o Song Plus porém mais simplificado e com menos itens de série para que seja mais acessível.

Dados da ficha técnica apontam que o novo SUV híbrido da BYD tem 4,73m de comprimento, 1,86m de largura e 1,71m de altura além de entre-eixos de 2,71m.

A BYD reservou 3.000 unidades do Song Pro para o momento da pré venda. O lançamento efetivo será nesta quarta feira dia 10 no mercado nacional.

