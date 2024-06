BYD Bao 8 tem fotos internas divulgadas; veja

Alto contraste

BYD Bao 8 tem fotos internas divulgadas

A BYD já está pronta para o Bao 8, que será mais um super híbrido a ser lançado na China. O sistema DMi híbrido terá 939cv e promete fazer sucesso ao lado do Bao 5 já lançado e que já tem 21 mil unidades vendidas. Agora foram divulgares imagens internas do Bao 8.

O Fang Cheng Bao 8 PHEV tem proposta off road e praticamente a mesma tecnologia da picape Shark que está chegando ao mercado chinês neste semestre depois da apresentação em Pequim e no México.

O Bao 8 é um SUV de grande porte com 5,19m de comprimento, 1,99m de largura e 2,92m de entre eixos. Sob o capô o motor é um 2.0 litros de 268cv com dois motores elétricos de 268cv e 402cv para uma potência combinada de 939cv. O Fang Cheng Bao Bao 8 chegará por cerca de US$ 68,9, cerca de R$ 372 mil. Será o concorrente do GWM Tank 800 Hi4-T.





