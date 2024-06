BYD “cerca” EUA com plano de expansão no México e Caribe Marca chinesa estreia em Trinidad & Tobago e quer chegar a dez países da região até dezembro

Alto contraste

A+

A-

BYD “cerca” EUA com plano de expansão no México e Caribe

O crescimento da BYD no segmento de carros eletrificados vem preocupando fabricantes com movimentos rápidos e produtos estratégicos. Nesta semana a marca chinesa abriu sua primeira loja na região do Caribe. A primeira loja fica em Trinidad & Tobago mas o plano é chegar a 10 países da região até o final do ano.

Em Trinidad & Tobago a BYD lançou o BYD Atto 3, Seal, Dolphin e o E6. Também exibiu no evento de estreia a BYD Shark, cujo lançamento o R7-Autos Carros acompanhou no México há algumas semanas.

BYD “cerca” EUA com plano de expansão no México e Caribe

A BYD anunciou uma parceria com o grupo ATL Automotive Group presente em todo o Caribe com sede na Jamaica. Além de Trinidad & Tobago, o plano é de expandir a atuação para Barbados, Jamaica e Ilhas Cayman nos próximos meses.

Com este plano a BYD espera ampliar a cobertura na região, além do crescimento no mercado mexicano onde pretende abrir uma fábrica até 2026. Na América do Sul a BYD já está no Brasil onde lidera a venda de carros elétricos além da Bolívia, Chile e Colômbia.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.