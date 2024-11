BYD chega a 10 milhões de híbridos e elétricos produzidos Marca promoveu evento em Shenzen marcando feito inédito entre veículos eletrificados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/11/2024 - 08h13 (Atualizado em 18/11/2024 - 08h19 ) twitter

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

A BYD está comemorando a marca de 10 milhões de veículos híbridos e elétricos produzidos. Só nos últimos dois meses a gigante chinesa produziu 1 milhão de veículos, à frente das marcas chinesas acostumadas aos grandes números e em inovação tecnológica. o R7-Autos Carros acompanhou a cerimônia que marcou os 10 milhões de veículos de “nova energia” como se diz na China.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

Há dez anos os híbridos e elétricos eram apenas 18 mil e por conta de vários estímulos econômicos as marcas locais aceleraram os investimentos em novas fontes de energia.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

“Eu sempre tive espírito empreendedor olhando oportunidades como aquela vi nos anos 1990 com a tecnologia dos celulares e para ser realista eu não tinha ideia de onde poderia chegar”, disse Wang Chanfu, CEO fundador da BYD.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

A BYD promoveu um grande evento em Xiaomozhen, a cerca de 1h de Shenzen onde a marca foi fundada em 1994. Além de uma exposição com carros antigos da marca a BYD exibiu as plataformas usadas pelos veículos e os motores em suas diversas evoluções, baterias blade entre outros.

‌



Wang Chanfu, CEO da BYD - Foto: Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Wang Chanfu, CEO da BYD - Foto: Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

A história da BYD com os automóveis começou há pouco mais de 20 anos. Em associação com uma marca estatal que depois faliu, a BYD produziu o F3 que tinha motor de 800cc e 40cv. Em 2005 a marca já produzia seu primeiro veículo, o F3, que usava a base do Toyota Corolla combinado com motor 1.5 a gasolina de origem Mitsubishi.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Mas era apenas o trampolim para um salto. Em 2008 a BYD lançava o primeiro híbrido plugin do mundo, o F3DM. E já em 2010 veio o primeiro elétrico que era focado no segmento de táxis, o e6. Hoje a BYD produz baterias para marcas bem conhecidas como DJI, Chery, Saic, Huawei, Hisense, Xiaomi e Midea além da própria BYD e suas marcas como Denza, Yangwang e Fengchanbao.

‌



BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Hoje a BYD já tem 153 concessionários e se prepara para iniciar a produção local em Camaçari já em dezembro, como revelou o R7 em entrevista exclusiva com o presidente Sênior da companhia no Brasil, Alexandre Baldy.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.