BYD chega a 8 milhões de veículos eletrificados produzidos

Alto contraste

A+

A-

A BYD registrou a marca de 8 milhões de veículos eletrificados produzidos. A marca chama a atenção para a velocidade de produção de veículos, pois alcançou o primeiro milhão de unidades após 13 anos, em um ano chegou ao dobro dessa marca e em agosto do ano passado já eram 5 milhões de unidades.

BYD inaugura concessionária em Fortaleza (CE)

A BYD já se estabeleceu em 88 países, incluindo o Brasil, onde está construindo uma fábrica em Camaçari/BA, e lidera o segmento de eletrificados já na décima posição do ranking geral brasileiro. A marca está presente em 400 cidades e seis continentes.

Revista Financeira_https://colunafinanceira.com.br/carro-da-byd-tem-o-objetivo-de-virar-rei-dos-sedas-no-brasil/ Pedro Bicudo





No primeiro semestre de 2024, a BYD vendeu mais de 1,6 milhão de veículos eletrificados em todo o mundo, um aumento de 28% em relação ao ano anterior, mantendo-se no ranking pelo terceiro mês consecutivo.

Publicidade

News Motor_https://newsmotor.com.br/pense-melhor-5-razoes-para-nao-escolher-o-byd-dolphin-mini/ Picasa

Em junho, no Brasil, a BYD registrou 5.335 unidades vendidas com destaque para o BYD Song Plus, o híbrido plug-in mais emplacado (1.911), o recém-lançado sedã King já registrou 78 unidades.

Song Plus é um dos modelos mais vendidos da marca Felipe Salomão 19.07.2023





Publicidade

“O mês de junho foi excelente para a BYD. Comemoramos um ano do lançamento do BYD Dolphin, o nosso modelo 100% elétrico que causou uma revolução no mercado automotivo brasileiro e virou referência, ao dar vida ao ʻEfeito Dolphinʼ, obrigando a concorrência a rever preços. Essa conquista reafirma que o brasileiro tem desejo de ter acesso a um veículo eficiente, inovador e que contribui para reduzir a emissão de poluentes”, celebra Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.