BYD começa a reajustar preços após nova alíquota para híbridos e elétricos

Sem alarde, a BYD passou a praticar novos preços para a linha de híbridos e elétricos. Isso porque o governo federal anunciou ano passado um reajuste de impostos para modelos eletrificados importados de forma escalonada. A partir de 01 de julho passou a valer imposto adicional de 18% para carros elétricos além de 20% para híbridos.

BYD Dolphin

O Dolphin Mini ficou no mesmo patamar de R$ 115.800 para a versão de quatro lugares e R$ 119.800 para a versao de cinco lugares recém apresentada. O Dolphin que já está na linha 2025 ficou R$ 10 mil mais caro: antes vendido por R$ 149,8 mil agora sai por R$ 159,8 mil. Já a versão mais potente “Plus” agora custa R$ 235,8 mil (antes R$ 229,8 mil). O Seal agora custa R$ 299,8 mil e antes era comercializado por R$ 296,8 mil.

Com a nova tabela, o BYD Dolphin 2025 passou de R$ 149.800 para R$ 159.800 na versão GS e de R$ 179.800 para R$ 184.800 na versão Plus. O BYD Yuan Plus 2025 vai de R$ 229.800 a R$ 235.800, enquanto o BYD Seal 2025 passa de R$ 296.800 para R$ 299.800.

O SUV elétrico Tan antes comercializado por R$ 529,8 mil agora custa R$ 536,8 mil. Já o sedã Han ficou no mesmo valor de R$ 539,9 mil.

O BYD Song Plus DM-i comercializado por R$ 229,9 mil na linha 2024 agora tem a versão 2025 vendida por R$ 239,9 mil. O elétrico Yuan Plus que na linha 2024 custava R$ 229,8 mil agora custa R$ 235,8 mil na linha 2025. Recém-lançado, o BYD King manteve os preços de R$ 175,8 mil na versão GL e R$ 187,8 mil na versão GS.

BYD KING lançamento oficial com preço, versões, motor, autonomia e teste rápido.