BYD confirma novo SUV híbrido que chega ainda este ano Song Premium terá visual do elétrico Seal e motor 1.5 turbo: veja o que muda Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/11/2024 - 12h21 (Atualizado em 21/11/2024 - 12h21 )

Durante o Salão de Guangzhou já estava previsto no roteiro que dentro do estande da BYD as atenções estariam voltadas para o novo Song. O SUV híbrido foi revelado no meio do ano e suas vendas começaram logo depois quando 1 unidade foi enviada ao Brasil para testes. Agora o mistério chegou a fim: o novo SUV será o Song Premium.

Song Premium deve chegar ainda este ano com motor híbrido atualizado

O SUV foi confirmado para o Brasil e deve chegar ainda neste ano. Ele não deve tirar de linha os atuais Song Plus e Song Pro. E há outras novidades da BYD a caminho.

O carro do salão exibe um visual muito mais aerodinâmico. A dianteira é praticamente igual a do sedã Seal. Já nas laterais as linhas são exatamente as mesmas e na traseira há uma lanterna única e pára-choque mais avantajado.

CarNewsChina/Reprodução

A escolha de Song “Premium” foi divulgada pela revista Autoesporte. A estratégia para esse nome deve ser por conta da intenção da BYD de continuar por muito tempo o BYD Song Pro e Plus, é natural que queiram reposicionar o novo produto.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O motor a do novo Song a combustão é um 1.5 turbo de ciclo Miller de 139 cv de potência e 23,6 kgfm de torque combinado com motor elétrico que resulta em 342 cv de potência e 53 kgfm de torque. Ainda não é possível cravar as opções que teremos por aqui mas na China o Song tem capacidade de bateria com 12, 16 e 20kwh que elevam a autonomia que pode chegar aos 2.500km com um tanque de combustível.

O Song mantém boa parte do mesmo interior da versão. Há carregador de 50w sem fio no console, multimídia de 15,6 polegadas,l com Apple CarPlay e Android Auto e o painel tem tela de 12,3 polegadas, O sistema de som ganha melhorias e agora tem composto por 10 alto-falantes da marca Infinity.

‌



Bem equipado o BYD Song Premium tem sistema de câmera integral, assistência à condução DiPilot com manutenção ativa de faixa, frenagem automática de emergência, detector de ponto cego e alerta de velocidade.

