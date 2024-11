BYD confirma os próximos modelos que a marca vai lançar no Brasil Stella Li confirma em entrevista a estreia do Denza Z9, D9 e Bao 5 e outras novidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/11/2024 - 02h00 ) twitter

SUVS da Linha Yangwang deverão ser vendidos sob a marca DENZA na América Latina - Foto: Marcos Camargo Jr. 20.11.2024

A Vice Presidente da BYD, Stella Li, concedeu uma entrevista coletiva a um grupo de jornalistas do Brasil onde confirmou novos produtos, estratégias e novidades sobre a fábrica que será inaugurada em dezembro na Bahia. O R7-Autos Carros esteve presente no encontro com outros 20 jornalistas brasileiros.

Stella Li, vice-presidente da BYD - Foto: Marcos Camargo Jr. 20.11.2024 Stella Li, vice-presidente da BYD - Foto: Marcos Camargo Jr. 20.11.2024

Stella Li disse que apesar da fábrica planejada no México, vizinho aos EUA, a estratégia da BYD está focada na América Latina. “A eleição de Donald Trump não muda nossa estratégia. Não miramos o mercado norte-americano neste momento”, disse a vice-Presidente.

Yangwang U9 em demonstração: superesportivo de 1.300cv - Foto: Marcos Camargo Jr. 20.11.2024 Yangwang U9 em demonstração: superesportivo de 1.300cv - Foto: Marcos Camargo Jr. 20.11.2024

Carros híbridos flex

Stella Li também confirmou nossa fonte que disse que o primeiro veículo híbrido flex montado em Camaçari/BA será o Song Pro. “A BYD trabalha com engenheiros que conhecem a tecnologia Flex e também conhecem o sistema DMI (nova geração dos carros híbridos da marca). Vamos produzir o híbrido flexível no Brasil e temos muito orgulho disso”, disse.

Bao 8: SUV de grande porte com tecnologia híbrida off road. Marca confirmada no Brasil - Foto: Marcos Camargo Jr. 20.11.2024 Bao 8: SUV de grande porte com tecnologia híbrida off road. Marca confirmada no Brasil - Foto: Marcos Camargo Jr. 20.11.2024

Stella Li também afirmou que a BYD está atuando com uma empresa parceira no Brasil em um projeto de ampliação dos pontos de recarga para carros híbridos e elétricos. Hoje a BYD oferece pontos de carga apenas nas concessionárias em pontos pagos porém oferece carregadores residenciais aos clientes sue adquirem os veículos da marca.

Marcos Camargo Jr. 20.11.2024 Marcos Camargo Jr. 20.11.2024

Recentemente a Shell e a BYD anunciaram a construção de 600 carregadores rápidos em pontos públicos no Brasil repetindo a parceria que a marca mantém na Europa desde 2022.

Marca premium confirmada

A executiva da BYD também comentou sobre a entrada da marca DENZA no Brasil. O Z9 GT cuja estreia na China na versão híbrida está acontecendo em novembro também será oferecido no Brasil. A informação já havia sido passada pelo Vice Presidente Sênior Alexandre Baldy em uma entrevista exclusiva ao R7. Agora, apuramos que além do Z9 GT teremos a minivan D9 e o Bao 5 que também deve ser vendido sob a bandeira Denza.

Marcos Camargo Jr. 20.11.2024 Marcos Camargo Jr. 20.11.2024

Concorrência

Stella Li foi enfática quanto ao crescimento da BYD, líder em eletrificados no mercado brasileiro. Quando questionada sobre as críticas da concorrência às quais a executiva considera como “normais”, ela rebateu: “todos sabem sue os carros da BYD são tecnológicos e contribuem com o meio ambiente e seguiremos nossa estratégia”.

Marcos Camargo Jr. 20.11.2024 Marcos Camargo Jr. 20.11.2024

Ao longo da entrevista feita com Stella Li, a BYD também organizou uma visita à sede central da marca em Shenzen e destacou que conta com mais de 900.000 funcionários sendo 102 mil engenheiros, mais de US$ 160 bilhões aplicados em pesquisa e desenvolvimento e a atuação em segmentos como veículos comerciais, táxis, marítimo, além da captação e geração de energia.

Marcos Camargo Jr. 20.11.2024 Marcos Camargo Jr. 20.11.2024

A BYD NÃO COMEÇOU ONTEM: são 21 anos fabricando carros com uma evolução visível nos últimos 5-6 anos. VEJA O VÍDEO!





A BYD NÃO COMEÇOU ONTEM: são 21 anos fabricando carros com uma evolução visível nos últimos 5-6 anos. . Desde o F3 de 2005 que era clone do Corolla passando pelo F3DM que já era híbrido em 2008, o primeiro elétrico E6 com foco em táxis aos esportivos U7 e U9 a marca tem muita história para contar.





