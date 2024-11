BYD confirma van de grande porte e caminhões elétricos Novidades foram apresentadas durante um evento na Alemanha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 25/10/2024 - 10h04 ) twitter

A BYD confirmou em Hanôver, na Alemanha, o lançamento da sua van elétrica, que receberá o nome de E-Vali. Com foco no mercado europeu, onde já estão fabricantes tradicionais como Mercedes Benz, Ford, Volkswagen, Fiat, Renault, Peugeot e Citroën, o foco está nas entregas urbanas. Além disso, a BYD mostrou novos veículos comerciais e até mesmo um trator pela primeira vez.

A BYD será uma van de grande porte. Terá capacidade para transportar 3,5 ou 4,25 toneladas e terá sistema de condução semi autônoma e um novo sistema “compreensivo” de segurança para evitar acidentes durante o trabalho de transporte.

A BYD E-Vali terá todo o pacote ADAS, que inclui controle de cruzeiro adaptativo, aviso e frenagem de emergência para a dianteira e traseira do veículo, frenagem automática de emergência, detecção de ponto cego e controle de subida e descida. A atualização do sistema poderá ser feito via remota (OTA) e o painel será integrado com sistemas de rastreamento e controle de cargas.

Embora não tenha todos os dados técnicos divulgados, a E-Vali terá 17,9m3 de carga na versão de 4,25 toneladas, sendo apta a levar 1450kg.

Nesta versão mais curta a E-Vali mede 5,99m de comprimento, 2,09 de largura com entre-eixos de 3,86m. Já a versão maior de 4,25 toneladas mede 6,99m de comprimento, 2,09 de largura e 4,55m de entre eixos.

Serão inicialmente duas versões com autonomia de 220 a 250km com baterias blade de 80,6kwh. Haverá suporte para carregamento rápido de 10 a 80% em 30 minutos.

Novos comerciais

Durante o evento IAA Transportation Expo a BYD anunciou outras novidades como um trator elétrico chamado EYT 2.0,m com capacidade para até 75 toneladas para uso em tração de contêineres e outros objetos pesados com capacidade de trabalho de 16 horas.

Os caminhões ETM6 e ETH8 também devem movimentar o segmento de carga. O ETM6 é um caminhão de 7,5 toneladas com alcance médio, enquanto o ETH8 tem maior porte e foi projetado para aplicações logísticas urbanas como caminhão de lixo. A autonomia dos dois modelos fica entre 200 e 250km. A unidade de veículos comerciais da BYD já vendeu 110.000 unidades até junho de 2024, incluindo 30.000 caminhões.

