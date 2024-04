Dolphin Mini quebra recorde e vende 657 unidades em dois dias

Alto contraste

A BYD tem feito amplas campanhas de venda para a linha Dolphin Mini e para todos os elétricos vendidos no mercado. Em uma ação de vendas realizada neste final de semana a marca reporta 657 unidades vendidas em um final de semana. No total a marca BYD vendeu 1640 unidades de modelos eletrificados durante os dois últimos dias.

O Song Plus DMi, um dos híbridos mais vendidos do mercado, também foi destaque com 417 unidades comercializadas em dois dias bem como Dolphin Plus com 132 unidades, Seal com 78 unidades, Yuan com 62 unidades e uma unidade do SUV Tan.

Visualmente, não há mudanças no BYD Dolphin Mini, que na China é chamado de Seagull

A BYD lembra que o Dolphin Mini já se tornou o elétrico mais vendido do mercado, posto que antes pertencia à própria BYD com o Dolphin. Em março foram 2.469 unidades do Dolphin Mini vendidas enquanto o Song Plus DMi híbrido foi o segundo com 1.450 unidades e o Dolphin o terceiro com 1.359 carros.