Tiggo 7 muda na China e deixa modelo nacional desatualizado

A Chery acaba de divulgar as imagens do Tiggo 7 chinês reestilizado e mais equipado. Seguindo a estratégia de crescimento nas vendas o Tiggo 7 ficou mais barato partindo de apenas US$ 10,3 mil, o equivalente a R$ 52 mil em conversão direta. Por aqui a versão de entrada do SUV, a Sport, custa R$ 135 mil.

NOVO TIGGO 7 Sport: mais barato que Compass, Corolla Cross e Taos por R$ 134,9 mil MAS VALE A PENA? Veja o vídeo!

O Tiggo 7 ganha uma nova grade com mais elementos e pontos cromados. Atrás há um novo arranjo nas lanternas (internamente) e já mudança na linha do pára-choque mantendo as duas saídas de escape que tem apenas efeito estético. As rodas aro 17 ou 18 também ganharam um novo desenho.

Também há novas cores: preto Perolizado, preto Obsidian e Cinza Quantum. Mas medidas de ficha técnica não houve mudança: 4,50m de comprimento, 1,84m de largura e 1,74m de altura com 2,67m de entre eixos.

Entre os novos equipamentos há câmeras mais precisas e um novo radar para os recursos de assistência à condução. O painel é que sofreu mudanças com molduras de tela integradas tendo agora a multimídia com 24,6″ enquanto o painel digital é de 12,3″.

O motor não sofreu mudanças: o motor 1.5 turbo de 150cv e 23Kgfm de torque e está combinado com opção de câmbio manual de seis marchas e também automático do tipo CVT que simula nove marchas.

Os preços variam entre US$ 10,3 e US$ 13 mil, o que significa algo em torno de R$ 52 e R$ 66 mil em valores convertidos. Não há previsão de recebemos essas mudanças na linha Tiggo por aqui. A linha Tiggo 5, Tiggo 7 e Tiggo 8 são fabricadas pela Caoa Chery em Anápolis/GO.