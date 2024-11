BYD e SAIC pressionam fornecedores para reduzir preços, diz site BYD diz que pratica é comum e SAIC afirma que custo será um desafio para 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

A partir de um e-mail interno vazado para a imprensa internacional, ficou clara a intenção da BYD e do grupo Saic (que tem a GM como uma das principais acionistas) de controlarem os custos de produção dos seus veículos com a ajuda dos fornecedores. Segundo o site CarNewsChina, um e-mail de He Zhiqi, vice-presidente executivo do Grupo BYD e diretor de operações de veículos de passageiros sugere uma redução de 10% no preço pago aos fornecedores a partir de 1º de janeiro de 2025.

Baojun Yunduo será produzido por meio da joint venture SAIC-GM-Wulling na China

A divisão Maxus da SAIC adotou uma abordagem semelhante, segundo o mesmo site. Em uma carta enviada aos fornecedores no começo desta semana a empresa pediu que as empresas fizessem parte de um “grande projeto de controle de custos” A Saic chega a sugerir alguns caminhos para alcançar a redução de custos. O grupo quer que os fornecedores criem soluções de compras de matérias-primas mais competitivas ou reduzam o uso de materiais por meio de inovações tecnológicas. Em seguida, incentiva os fornecedores a apresentar sugestões de melhorias de processo que melhorem a eficiência e reduzam o desperdício.

Marcos Camargo Jr. 20.11.2024 Marcos Camargo Jr. 20.11.2024

A terceira medida envolve a implementação da metodologia de análise de valor e engenharia de valor (VAVE). Entre os caminhos estão a redução dos custos pelo design simplificado, otimização dos sistemas de logística e distribuição.

Marcos Camargo Jr. 20.11.2024 Marcos Camargo Jr. 20.11.2024

A BYD respondeu dizendo que “A negociação anual com fornecedores é uma prática comum na indústria automobilística. Com base na compra em grande escala, propomos metas de redução de preços para os fornecedores, que não são obrigatórias e podem ser negociadas e promovidas.”

‌



Marcos Camargo Jr. 20.11.2024 Marcos Camargo Jr. 20.11.2024

Por outro lado, a SAIC Maxus não respondeu oficialmente. Recentemente diretores da SAIC disseram que “o custo por volume será o tema principal da indústria automobilística chinesa em 2025”.

BYD: NOVOS SUVS DE LUXO que serão lançados no Brasil (Bao 8 e Yangwang 8). VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.