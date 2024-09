BYD Han ganha novo sistema de radares e fica mais barato na China Sedã médio-grande evolui após 800 mil unidades comercializadas só no seu país de origem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/09/2024 - 16h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 16h00 ) ‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A BYD lançou oficialmente a linha 2025 do sedã Han. Na China ele é vendido em versões híbridas DMi e também elétricas (EV). As versões híbridas PHEV começam em US$ 23,3 mil (R$ 130,5 mil) e US$ 25,5 mil (R$ 140 mil) no modelo elétrico, uma redução de preço nos modelos híbridos em cerca de US$ 550 ou R$ 2.600. Há novidades de tecnologia e performance mantendo o sedã competitivo no segmento de modelos grandes e médios, que aliás é bem forte na China.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A linha 2025 do Han vem com diferentes opções de bateria na versão elétrica com 506 a 701km (CLTC) com carga completa. As variantes elétricas tem com a atualização da bateria Blade que pode ser recarregada de 30 a 80% em 30 minutos.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Em termos de design o BYD Han ganha novidades como a cor “fashion gray” (cinza) para as duas variantes assim como a dianteira que ganha visual mais simplificado unificando os perfis nos modelos híbridos e elétricos. Nas dimensões o BYD Han continua com 4,97m de comprimento, 1,91m de largura, 1,49m de altura e 2,92m de entre-eixos.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Também há novas tecnologias que incluem novidades no sistema de comando de voz e navegação 3D. Os bancos dianteiros ganham opção de 10 tipos de massagem e as luzes ambiente ganham novas opções de customização. Há novo sistema de áudio com 12 alto falantes Dynaudio de alta fidelidade.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

No quesito segurança o BYD Han ganha novo sistema de radares com LiDAR e Nvidia Orin-X capaz de suportar modo de pilotagem nas estradas. A suspensão traseira foi revista e há 31 sensores em todo o carro para melhorar o sistema de condução semiautônoma. O BYD Han teve 800 mil unidades emplacadas na China desde o lançamento. Por aqui devemos ter essa nova linha no próximo ano, considerando o tempo de atualização dos modelos BYD na China e o tempo para que as novidades desembarcam por aqui.

