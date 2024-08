BYD já é a sétima montadora no ranking global à frente de Honda e Nissan Marca produziu quase 1 milhão de veículos no último trimestre Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/08/2024 - 11h43 (Atualizado em 24/08/2024 - 11h43 ) ‌



Uma pesquisa da consultoria internacional MarkLines mostra que a BYD já é a sétima montadora no ranking global. Nos últimos três meses a gigante chinesa produziu 980.000 veículos, mais do que rivais tradicionais como as japonesas Nissan e Honda por exemplo.

BYD Song Plus BYD Divulgação

A BYD exportou pouco mais de 100.000 veículos neste intervalo, a maioria para a Europa e também América do Sul em países como Brasil e também América do Norte como o México (a BYD ainda não atua nos Estados Unidos).

BYD inicia produção em nova fábrica na Tailândia BYD/Divulgação

Apesar do crescimento a BYD não foi capaz de superar a Toyota que teve 2,63 milhões de produtos neste mesmo intervalo mas está cada vez mais perto da Ford tendo ultrapassado marcas fortes em exportação como a Suzuki por exemplo.

BYD Dolphin Mini BYD Divulgação

Mesmo com crescimento exponencial de 40% na exportação de veículos no intervalo de um ano ano a BYD enfrenta um cenário difícil frente ao protecionismo que vem da Europa e até dos Estados Unidos onde ela ainda não atua. No Brasil o governo federal anunciou no início do ano um escalonamento de impostos de importação que também tornam os produtos de marcas como BYD e GWM mais caros.

A contra oferta da BYD está em construir mais fábricas em outros países justamente para evitar que a sobretaxa prejudique seus negócios. A marca já anunciou uma segunda fábrica na Europa, está construindo sua unidade de produção no México e no Brasil e começou há pouco tempo uma linha própria na Tailândia.

