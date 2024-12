BYD já passa Nissan e Caoa Chery no ranking de vendas Chineses crescem mas disputa por volume fica entre Fiat e Volkswagen Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/12/2024 - 08h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 08h00 ) twitter

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

O ranking de vendas das marcas em novembro mostra mudanças interessantes às portas de 2025. Já podemos estabelecer os prognósticos para dizer que a Fiat segue líder mas que a Volkswagen está pressionando sua posição. A BYD segue crescendo e já passou a Nissan e Ford com alguma folga. Vamos aos números.

Nissan/Divulgação Nissan/Divulgação

A Volkswagen vendeu 41.289 carros em novembro com 17,1% de mercado enquanto a Fiat ficou com 48.960. A Chevrolet ficou em terceiro lugar com 30.255 unidades emplacadas e 12,5% de participação.

Caoa Chery/Divulgação

A sequência tem coreanas e japonesas mantendo sua posição. Exceto a Nissan que está perdendo espaço e vendeu 5.897 unidades caindo para a décima posição.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A BYD tem 8.048 unidades e já soma 3,3% de participação abrindo espaço sobre a Nissan. Esse movimento já era esperado pois a BYD lidera no segmento de SUVs híbridos e também elétricos compactos e oferece elétricos em vários segmentos.

‌



Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

A Caoa Chery teve 5.334 unidades emplacadas em novembro mantendo sua posição mas ainda insuficiente para entrar no ranking das dez maiores marcas. A Ford ficou com 4.753 unidades, quase tudo de picape Ranger, enquanto Citroën e Peugeot vieram na sequência com quase 6.000 unidades somadas.

‌



1º FIAT - 48.960

2º VOLKSWAGEN - 41.289

‌



3º CHEVROLET - 30.255

4º HYUNDAI - 25.388

5º TOYOTA - 17.017

6º RENAULT - 15.831

7º JEEP - 11.047

8º HONDA - 8.755

9º BYD - 8.048

10º NISSAN - 5.897

11º CAOA CHERY - 5.334

12º FORD - 4.753

13º CITROËN - 3.231

14º PEUGEOT - 2.655

15º GWM - 2.646

16º RAM - 1.989

