BYD já tem um concorrente para o ID.3: é o Seal 06 GT Lançamento oficial do modelo está previsto para 30 de agosto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 09h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

A BYD parece de olho em todos os segmentos possíveis dos seus concorrentes, com agilidade e produtos dentro do seu propósito de eletrificação. Agora, a marca revelou as imagens do novo Seal 06 GT, que será um “hatch médio” entre o Dolphin e o Seal sedã.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Com um comprimento de 4.630 mm e uma distância entre eixos de 2.820 mm, o Seal 06 GT é maior do que os hatchbacks VW ID.3 e MG4, mas ligeiramente menor do que os crossovers Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Aliás, é justamente na boa aceitação do ID.3 que a BYD está de olho observando o mercado chinês.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

O visual externo não foge do que a marca oferece no Seal, com a mesma dianteira, enquanto a traseira mescla elementos do próprio Dolphin. No interior, o hatchback parece adotar o cockpit digital, o volante e a maior parte dos comandos do sedan BYD Seal, embora apresente um design único para o painel e as saídas de ar, para manter ares de novidade.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Construído na arquitetura e-Platform 3.0 Evo da BYD, o Seal 06 GT pode suportar tanto configurações de motor único com tração traseira (RWD) quanto de motor duplo com tração nas quatro rodas (AWD). Embora a BYD ainda não tenha divulgado as especificações oficiais do trem de força, dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China sugerem que o motor único terá uma potência de 215cv e o motor duplo terá uma potência de 416cv.

‌



BYD/Divulgação BYD/Divulgação

O lançamento oficial do BYD Seal 06 GT está previsto para 30 de agosto.

USO REAL DO NOVO BYD TAN 2024: o carro mais LUXUOSO DA MARCA com mais de 500km de autonomia. VEJA O VÍDEO!