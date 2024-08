BYD King assume liderança dos sedãs híbridos à frente do Corolla Sedã recém lançado da BYD teve 593 unidades entregues diante de 348 do Toyota Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/08/2024 - 17h31 (Atualizado em 02/08/2024 - 17h31 ) ‌



A BYD alcançou a liderança do segmento ainda pequeno de sedãs híbridos no Brasil. O seu recém-lançado BYD King é o novo líder com 593 unidades vendidas em julho contra 348 unidades do Corolla Altis hybrid. Os dados refletem o crescimento da marca chinesa por aqui onde se destaca no segmento de elétricos com o Dolphin e Dolphin Mini além dos SUVs híbridos com o Song Plus.

Em julho a marca entregou 6.082 unidades no mercado nacional, crescimento com números robustos como 72% de participação no segmento de veículos elétricos. No acumulado do ano a marca entregou 38.540 unidades.

“A combinação de fatores como preço competitivo, design que renova o segmento, tecnologia, eficiência energética e o melhor desempenho da categoria tornam o BYD King certamente a melhor opção no segmento PHEV. A confirmação é a liderança que o sedã já assumiu em julho”, diz Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil.

O BYD King é vendido em duas versões no país: GL e GS. Na GL tem motor 1.5 aspirado de 110cv e motor elétrico de 180cv e 32kgfm de torque com potência combinada de 209cv. Na versão GS a potência combinada é de 235cv e maior autonomia elétrica. Confira a matéria sobre o BYD King neste link.

