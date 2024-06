Alto contraste

A+

A-

BYD King chega ao Brasil para brigar com Corolla híbrido; veja preços e versões

Após desembarcar no Brasil no navio da BYD, o King é lançado com preço a partir de R$ 169.800 na GL versão de entrada e de R$ 181.800 na topo de linha GS. Todavia, esse preço conta com um bônus de R$ 6 mil até o dia 19 de junho. Após essa data o King GL custará R$ 175.800 e o GS sairá por R$ 187.800.

BYD King chega ao Brasil para brigar com Corolla híbrido; veja preços e versões





Rival do Toyota Corolla, Nissan Sentra e Honda Civic, o sedã híbrido tem motorização eletrificada de até 235 cv, além de ter autonomia de até 1.200 km.

BYD King chega ao Brasil para brigar com Corolla híbrido; veja preços e versões



O BYD King traz um visual sóbrio, alinhado com os outros sedãs dessa categoria. Além disso, será vendido nas cores preta, branca e cinza. Por dentro, traz acabamento em dois tons nos bancos e painel, multimídia giratória de 12,8 polegadas com conexão com smartphone e painel de instrumentos de 8,8 polegadas.





Publicidade

BYD King chega ao Brasil para brigar com Corolla híbrido; veja preços e versões





O BYD mede 4,7 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,49 metro de altura e 2,71 metros de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade de R$ 450 litros.

BYD King chega ao Brasil para brigar com Corolla híbrido; veja preços e versões



Equipamentos

BYD King GL - R$ 169,8 mil

O BYD King GL vem equipado com bateria de 8,3 kWh, o que permite rodar até 50 km no modo elétrico, Wi-Fi integrado, sistema de som com seis alto-falantes, sensor de estacionamento frontal e traseiro, câmera com visão de 360º HD, freio de estacionamento eletrônico, entre outros.

Publicidade

BYD King chega ao Brasil para brigar com Corolla híbrido; veja preços e versões



BYD King GL - R$ 181,8 mil

Além dos equipamentos da versão de entrada, essa configuração conta com bateria de 18,3 kWh, o que permite rodar até 120 km no modo elétrico, ajustes elétricos no banco de passageiros, função bidirecional, que permite carregar outros equipamentos com a energia do carro, ar-condicionado de duas zonas, faróis dianteiros com luz diurna integradas, sistema de som com oito alto-falantes, entre outros.



BYD King chega ao Brasil para brigar com Corolla híbrido; veja preços e versões



Motor híbrido mais potente que os concorrentes



Ambas versões do BYD King são equipadas com motor 1.5 litro casando com outro elétrico, que por conta da capacidade da bateria, a versão de entrada entrega 209 cv e a topo de linha 235 cv. A autonomia com tanque cheio é bateria carregada é de 1.200 km.



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.