BYD King GS: teste completo com o sedã híbrido que põe medo no Corolla Sedã traz mais potência que o rival, é amistoso no dia a dia mas poderia ser mais equipado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 24/08/2024 - 15h00 )



O recém-lançado BYD King já ultrapassou os números de venda do Toyota Corolla Cross Hybrid e também do Honda Civic e:HEV com pouco menos de dois meses de vendas. Esse desempenho inicial pode ser atribuído ao seu preço competitivo, com a versão GL partindo de R$ 175.800 e a configuração GS custando R$ 187.800. Agora o R7-Autos Carros testou o sedã híbrido por uma semana em busca de suas qualidades e, claro, das suas limitações.

Um dos principais atrativos do BYD King é a sua eficiência que possibilita uma autonomia de até 1.200 km com o tanque cheio e a bateria carregada. No entanto, o modelo não inclui os sistemas de condução semiautônoma presentes em seu principal concorrente, o Toyota Corolla.

Com visual já conhecido é e por uma ampla grade e linhas arredondadas, o BYD King ostenta espaço maior do que parece ter. São 4,78 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,49 m de altura além de entre-eixos de 2,71m.

Desempenho no Uso Diário

Ao longo de uma semana foi possível testar o desempenho do sedã médio da BYD em percursos urbanos e também rodoviários ao longo de 300km.

O BYD King oferece dois modos principais no console central: EV e HEV. O modo EV utiliza exclusivamente o motor elétrico, ideal para o ambiente urbano, com uma autonomia de até 100 km sem consumir gasolina (há uma outra versão, a GL com autonomia menor de 71km). Já o modo HEV combina o motor a combustão com o elétrico, especialmente útil em alta velocidade, onde ambos os motores trabalham em conjunto.

No trânsito a combinação dos dois motores é pacífica e suave na transição entre ambos sem perder a característica de um três volumes dessa categoria. Para viagens rodoviárias, a combinação dos motores oferece até 235 cv de potência, o que o coloca em pé de igualdade com alguns esportivos no Brasil. No segmento de sedãs médios, apenas o Volkswagen Jetta GLi se aproxima em termos de potência, com seus 231 cv, embora não seja um modelo híbrido.

O Corolla tem 122cv combinando motor 2.0 com dois motores elétricos e bateria pequena de 1kw. Já o Civic e:HEV que gera 143 cv e 19,1 kgfm com dois motores elétricos, sendo um gerador e o outro propulsor com 184 cv e 32,1 kgfm. Tanto Honda e Toyota não são plugins como King, vale ressaltar.

Conforto e Estabilidade

O BYD King se destaca pelo conforto esperado para um sedã médio com baixo nível de ruído e a estabilidade que é típica de um carro desta categoria. Para uma proposta familiar oferece um porta-malas de 450 litros bem adequado.

Tecnologia e Recursos

Equipado com a tecnologia DM-i, o BYD King oferece uma autonomia superior a 1.200 km e um consumo de aproximadamente 25,6 km/l. O sedã caracteriza pela boa transição entre os motores a combustão e elétricos. É importante lembrar que recarregar as baterias rendem autonomia e também a economia de combustível esperados.

O interior conta com uma tela giratória de 12,8 polegadas compatível com smartphones Apple e Android com conjuntos de câmeras e comando de voz e um painel de instrumentos de 8,8 polegadas, que permite ajustes de várias funcionalidades do veículo.

Fotos: R7-Autos Carros Fotos: R7-Autos Carros

No entanto, o King derrapa feio ao não oferecer controle de cruzeiros adaptativo e os itens esperados do pacote ADAS. Para ser competitivo talvez, a BYD resolveu retirar estes itens que são oferecidos em outros mercados diga-se de passagem. Ainda assim o King tem seis airbags – frontais, laterais e cortina –, frenagem inteligente, controle eletrônico de estabilidade e tração. E só.

Versões e Preços

O BYD King está disponível em duas versões:

- GL: R$ 175.800, com bateria de 8,3 kWh (autonomia elétrica de até 50 km), Wi-Fi integrado, sistema de som com seis alto-falantes, câmeras com visão de 360º HD, entre outros.

- GS: R$ 187.800, com uma bateria maior, ajustes elétricos no banco do passageiro, função bidirecional para carregar outros dispositivos, ar-condicionado de duas zonas e sistema de som com oito alto-falantes.

Comparação com o Corolla é inevitável

O Toyota Corolla, disponível nas versões Altis Hybrid e Altis Hybrid Premium, tem preços que variam de R$ 187.790 a R$ 198.890. Apesar de não ser um híbrido plug-in, o Corolla oferece sistemas de assistência à condução ausentes no BYD King. Contudo, o sedã chinês atrai pela maior autonomia, tecnologia embarcada e motorização potente apesar de derrapar ao não oferecer pacote ADAS. O BYD King também vem sendo comercializado com bônus e pacotes de manutenção incluídos no preço final.

Se o cliente valoriza tecnologia de condução semiautônoma ou a confiança de uma marca já estabelecida, o Toyota Corolla segue como a escolha mais segura. Entretanto, o BYD King se destaca como uma opção moderna, mais potente e de rendimento interessante especialmente para quem busca um modelo recente e tecnologicamente avançado.

