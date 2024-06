Alto contraste

BYD King ou Toyota Corolla? Veja comparativo dos sedãs híbridos

O BYD King chegou ao mercado brasileiro recentemente e já desafia o Toyota Corolla, tradicional sedã, que é líder de vendas no segmento de sedãs médios há muito tempo. Por isso, já começaram as comparações entre os dois modelos, mas qual será o melhor deles? Veja o comparativo do R7 Autos Carros entre as versões King DM-I GL (de entrada) e Corolla Hybrid Altis Premium (versão topo de linha).

King tem mais espaço e um porém

O BYD King DM-I GS mede 4,78 metros de comprimento, 2,71 metros de entre-eixos, 1,83 metro de largura e 1,49 metro de altura, o que é um pouco maior do que o Toyota Corolla, que tem 4,63 metros de comprimento, 2,70 metros de entre eixos, 1,78 metro de largura e 1,45 metro de altura. Porém, o porta-malas do sedã japonês é maior, visto que tem 470 litros, contra 450 litros do chinês.

Multimídia que gira leva vantagem

Em relação à multimídia, que atualmente é um ponto de destaque nos veículos BYD, o King leva vantagem. Além de ser maior com 12,8 polegadas, é giratória e traz conexão com smartphones sem fio e traz câmera 360° já na versão de entrada. Já a do Corolla, que não gira, tem apenas 7 polegadas. Por sua vez, o sedã da Toyota tem painel de instrumentos de 12,3 polegadas maior e bem visível ante as 8,8 polegadas do modelo da BYD que é pequena e um pouco opaca.

King vai mais longe com tanque cheio

Ambos têm sistema híbrido, sendo que o do Toyota Corolla permite rodar até 880 km com um tanque cheio e bateria carregada. Já o do BYD King, que tem um sistema híbrido plug-in, possibilita rodar até 1.200 km. No comparativo de consumo, seguindo o padrão europeu, o sedã chinês faz 25,6 km/l e o japonês faz 22,7 km/l. O tanque de combustível do King é maior, tem 48 litros, contra 43 litros do Corolla.

King tem mais potência

Em relação à motorização, o BYD King DM-i GL também leva vantagem, pois tem motor a combustão entrega 110 cv e o elétrico 175 cv, totalizando 209 cv. Por sua vez, o Toyota Corolla tem motor a combustão de 101 cv e elétrico de 72 cv, totalizando 122 cv. Além disso, o sedã chinesa na versão topo de linha GS tem potência combinada de 235 cv.

Corolla é mais seguro

O Toyota Corolla vem equipado com piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alertas de ponto cego, alerta de tráfego cruzado na traseira e alerta de mudança de faixa. Já o King não conta com nenhum sistema autônomo de condução.

BYD é agressiva no preço

Mesmo sem o desconto de R$ 6 mil, o BYD King é mais barato, pois custa R$ 175.800 na versão GL e R$ 187.800 na configuração GL. O modelo ainda é vendido com seis anos de garantia, contra 5 anos do Toyota. Já o Corolla custa R$ 190.120 na opção Altis Hybrid e R$ 200.910 Altis Hybrid Premium.





