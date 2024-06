Exclusivo: BYD King será lançado esta semana para brigar com Corolla, Civic e Sentra

Alto contraste

A BYD anunciou a abertura do período de pré-venda do sedã King que terá motor híbrido para se inserir no disputado segmento de sedãs médios do Brasil. O R7-Autos Carros teve acesso a informações exclusivas sobre o lançamento do carro que será na zona norte de São Paulo.

@marcoscamargo_carros BYD KING está chegando para tornar a vida do Toyota Corolla bem mais difícil no Brasil. Terá motor híbrido de 204cv e consumo de 26,5km/l. SERÁ QUE VAI TER ESPAÇO PARA ELE AQUI NO 🇧🇷? Comente aí… byd bydking bydseal bydbrasil fyp ♬ som original - marcoscamargo_carros

No início da semana registramos a montagem de um evento na região norte de São Paulo em um shopping center. Não pudemos registar por foto por se tratar de uma área particular. No entanto no espaço com cerca de 10 mil metros quadrados, notamos um BYD King estacionado junto a dois Song Plus. Porém ao chegarmos mais perto do local a equipe retirou o veículo do local.

News Motor_https://newsmotor.com.br/byd-king-chega-ao-brasil-para-concorrer-com-o-toyota-corolla-hibrido/

A montagem do espaço condiz com o dia de lançamento divulgado pela BYD: 18 de junho. No último final de semana a BYD divulgou em campanha pela televisão a abertura da pré-venda do veículo porém sem o preço final. Os interessados no BYD King devem fazer um depósito de R$ 6 mil para adquirir o veículo, montante que será abatido do preço final do sedã.

O que já sabemos?

O BYD King desembarcou seu primeiro lote há alguns dias entre os mais de 5 mil veículos que chegaram da China. No entanto, as unidades não estão homologadas ou emplacadas. O veículo que chegamos a avistar próximo do local de montagem não tinha placa.

Navio Explorer 1 da BYD Navio transportou 5.000 veículos para o Brasil e chegou em Suape/PE

O BYD King chegará em duas versões ao país: GL e GLS sempre com motor híbrido combinando um 1.5 aspirado de 105cv e outros dois elétricos com 179cv ou 194cv que chegam a um torque de 32 ou 33kgfm. A potência combinada é de 235cv combinado com bateria de 8,3kwh com autonomia de 28km ou 18,3kwh para 68km nos modos elétricos.

Conversando com concessionários de São Paulo, Belo Horizonte e Salvador há uma expectativa de que o BYD King custe entre R$ 180 e R$ 200 mil, abaixo do único sedã híbrido médio do mercado que é o Toyota Corolla.

O BYD King tem 4,78m de comprimento, 1,84m de largura, 1,49m de altura e 2,72m de entre eixos, bem próximo de rivais como o próprio Corolla. No universo dos modelos híbridos o Corolla tem porte inferior assim como o Civic HEV. Nos próximos dias vamos trazer mais novidades sobre o sedã estreante que vai disputar por espaço cativo de produtos bem maduros e consumidores bem conservadores desse segmento.





