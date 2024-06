BYD lucra 10 vezes mais na Europa do que na China, diz relatório

Alto contraste

Um relatório feito pelo Rhodium Group em nível global mostra que a BYD consegue lucrar até 10 vezes mais na Europa do que na China, seu mercado local. De acordo com o estudo a BYD consegue lucrar US$ 15,4 mil (cerca de R$ 83 mil em valores convertidos) no modelo Seal U na Europa enquanto na China o lucro é bem menor: US$ 1,4 mil, cerca de R$ 7,5 mil.

O estudo diz que mesmo com a sobretaxa imposta pela União Europeia sobre os carros eletrificados chineses em impostos que variam de 17,4 a 38,1% dependendo do fabricante. Essa taxa adicional foi aplicada aos 10% de taxa de importação que já estavam válidos nos países do bloco.

De acordo com o Rhodium Group mesmo considerando todos os custos do processo e já a sobretaxa a BYD lucra pelo menos US$ 5 mil a mais na Europa do que na China, o que é cerca de R$ 27,5 mil.

“Nossa análise de diversos outros modelos vendidos na China e Alemanha é que mesmo com taxas em torno dos 30% impostas aos modelos elétricos chineses ainda é altamente rentável vender estes veículos na União Europeia”, diz o relatório. O documento diz ainda que para conter esse avanço seria necessário “elevar as tarifas possivelmente para 45 ou 55%.

O governo brasileiro seguiu pelo menos caminho da Europa e também impôs mais tarifas sobre os carros eletrificados Importados vendidos por aqui. Em janeiro o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) criou um imposto de importação adicional de 15% que agora em julho será majorado para 25%.





