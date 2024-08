BYD mostra fotos oficiais do Bao 8 na China SUV off road tem motor híbrido e bateria maior Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/08/2024 - 13h12 (Atualizado em 12/08/2024 - 13h12 ) ‌



A BYD divulgou hoje as primeiras fotos oficiais e dados técnicos do Feng Chang Bao 8, ou simplesmente Bao 8, o maior SUV da família. Agora com as fotos oficiais, já temos também os dados técnicos registrados pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT) .

Bao 8 é o novo SUV off road na China

A autonomia elétrica do grande SUV será de 100km graças a uma bateria LFP Blade de 36kwh pesando 300kg, cerca de 20% do total do Bao 8 que terá peso total de 3.305kg. Com velocidade máxima de 180km/h o 0-100km/h é feito em 4,8s.

Bao 8 será novo SUV off road de grande porte na China

Nas dimensões tal qual o Yangwang 8, o novo SUV da BYD mede 5,19m de comprimento, 2,92m de entre-eixos, 1,87m de algura e 1.99m de largura com ângulo de entrada de 30º e de saída de 29º.

Bao 8 será novo SUV off road de grande porte na China

Motor do Bao 8

Com o sistema híbrido PHEV adotado pela plataforma DMO (Dual Mode Off Road) já usado pela Shark e pelo Bao 5 que será lançado no Brasil, o Bao 8 terá motor 2.0 turbo a gasolina de 268cv combinado com motores elétricos de 268 e 402cv. O consumo de combustível ficará em torno de 11,2km/l lembrado que o SUV pesa mais de 3 toneladas.

Bao 8 será novo SUV off road de grande porte na China

Entre as tecnologias já previstas o Bao 8 terá a identidade angulosa e “quadrada” desses veículos da BYD e terá sensores LiDAR no teto, toda a tecnologia de tração com controle da tela e carroceria sobre chassi. O Bao 8 vai mirar produtos tradicionais como os Toyota Land Cruiser e outros SUVs com o mesmo perfil 4x4 de marcas como Mitsubishi e Suzuki por exemplo.

