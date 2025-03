BYD prepara picape híbrida para concorrer com a Toro e Maverick Novidade, que ainda não teve o nome divulgado deve ser híbrida Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/03/2025 - 14h00 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h00 ) twitter

AutoHome/Reprodução

A BYD está desenvolvendo agora uma picape compacta para concorrer com modelos do mesmo porte em vários países. Uma Picape protótipo foi flagrada camuflada indicando avanço do projeto. A BYD até o momento não confirma informações mas olhando as imagens fica claro que a novidade será desenvolvida com base no Song Plus vendido nas versões Pro, Plus e Premium.

A novidade, que ainda não teve o nome divulgado deve ser híbrida e pode mesclar o motor 1.5 a gasolina usado na linha Song com motores elétricos. Esse produto poderá ser rival direto da Fiat Toro, Renault Oroch, Chevrolet Montana, além da Volkswagen Tarok, confirmada para 2026.

AutoHome/Reprodução

Nas imagens divulgadas pelo site Autohome, é possível ver que o conjunto de faróis será parecido com os do Song Plus, com traços pontiagudos. A dianteira também terá uma ampla grade frontal e as fotas tem o desenho de estrelas. Já a traseira tem lanternas robustas dispostas na vertical. Não há imagens do interior da picape da BYD, que deve seguir as tendências dos carros da marca, trazendo uma ampla tela multimídia giratória e uma painel digital.

De acordo com a publicação chinesa, a novidade deve ser equipada com motor 1.5 litro turbo e outro elétrico, que pode entregar até 231 cv e 31,6 kgfm de torque, além de outro motor elétrico de 204 cv e 34,7 kgfm de torque. A autonomia deve ser de 840 km com uma carga e 100 km no modo elétrico.

