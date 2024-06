Alto contraste

A+

A-

BYD promete autonomia de 2.100km com nova geração de híbridos

A BYD promoveu nesta semana um evento onde apresentou uma nova geração de motores híbridos que prometem mudar o conceito desse tipo de carro. Trata-se da quinta geração do sistema DM-i PHEV com os carros híbridos do tipo plug-in que foram apresentados em Xian, na China, onde os primeiros veículos com esse motor também foram antecipados.

A BYD irá equipar o Qin L DM-i e também o Seal 06 DM-i com motor 1.5 com cerca de 100cv e um elétrico com uma eficiência até 46% maior que um motor somente a gasolina. O consumo informado é de 34,4km/l o que ajuda a chegar a uma autonomia de 2.100km.

BYD promete autonomia de 2.100km com nova geração de híbridos

O sistema elétrico combina baterias Blade de 10kwh ou 15kwh com sistema EHS que pode ser carregado em tomadas de 6,6kw ou mesmo sistema DC de alta potência em apenas 20 minutos. Os dois primeiros veículos a chegar com essa tecnologia são o Qin, um sedã maior e mais equipado que o King, por exemplo, bem como o Seal 06, que é outro sedã híbrido com o visual do carro que temos aqui com motor elétrico. O conjunto mecânico dos dois será o mesmo, mas não há uma data para isso acontecer.

Enquanto isso, chegamos ao momento onde as marcas chinesas estão puxando o desenvolvimento tecnológico em uma régua bem mais acentuada que as marcas tradicionais. Hoje um híbrido plugin de porte médio chega ao máximo de 1200km de autonomia por tanque, enquanto a BYD propõe algo em torno de duas vezes mais eficiência com evoluções claras que veremos nos automóveis em pouco tempo.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.