BYD promete carro autônomo popular dentro de três anos Tecnologia Di Pilot será aprimorada e estará nos próximos carros da BYD, mesmo os de entrada, diz executivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2024 - 09h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 09h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

BYD promete carro autônomo popular dentro de três anos BYD/Divulgação

A BYD anunciou que está trabalhando em novas tecnologias que permitirão a produção em escala de carros com tecnologia autônoma dentro de três anos. O diretor da divisão Ocean da BYD, Zhang Zhuo, disse em uma entrevista à imprensa na China que a tecnologia “Di Pilot” estará presente em carros que custam US$ 20 mil dólares, R$ 108 mil em valores convertidos.

News Motor_https://newsmotor.com.br/byd-dolphin-mini-quanto-custa-para-carregar-a-bateria-do-eletrico/ Picasa

Zhang Zhuo disse que a BYD tem centenas de engenheiros focados em tecnologia para poder aprimorar a condução autônoma em produtos viáveis, seguros e convenientes que estarão no mercado dentro de pouco tempo. O executivo mencionou que a BYD está focada em tecnologias “de baixo custo” com desenvolvimento interno para tornar as tecnologias Di Pilot acessíveis aos carros da BYD.

News Motor_https://newsmotor.com.br/conheca-as-polemicas-do-byd-dolphin-mini-o-eletrico-mais-vendido-do-brasil/

Zhuo disse que essas tecnologias podem tornar o uso do carro mais seguro com uma comunicação em tempo real entre os veículos, realizar manobras como estacionamento e saída de vagas de forma automática, assim como dirigir de forma autônoma e confiável a um custo reduzido em relação aos carros vendidos na Europa e Estados Unidos por exemplo.

BYD SONG PRO: lançamento oficial e detalhes de motor, consumo e itens de série. VEJA O VÍDEO!