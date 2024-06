BYD revela imagens do seu próximo SUV off road Bao 3 Modelo de porte médio estreia até o final do ano mirando modelos premium

A BYD acelera também os planos de introdução da marca Fang Cheng Bao, divisão de SUVs de perfil premium com motor elétrico que terá uma família de três veículos: Bao 8, Bao 5 e Bao 3. E nesta semana a marca mostrou as formas finais do modelo compacto que chega até o final deste ano ao mercado chinês. Com proposta focada em um design neo retorno Bao 3 é a versão final do “583 hard-core series”.

Com perfil similar ao de modelos como o Land Rover Defender de linhas quadradas e arredondadas, o Bao 3 tem porte médio. São 4,60m de comprimento, 1,72m de altura e 1,90m de largura com bons 2,74m de entre eixos com peso de 2.150kg.

Com tração integral em todas as versões como será a proposta da Fang Cheng Bao em seus crossovers a BYD anuncia ângulo de entrada de 25 graus e 28 graus de saída. De perfil “aventureiro”, há caixa externa de estepe e compartimento superior para bagagem.

Em termos de motorização sabemos que o BYD ou melhor Fang Cheng Bao 3 terá dois propulsores sendo um com 150cv (110kw) na dianteira e outro de 300cv (220kw), rodas aro 18 ou 19, e aceleração de 0-100km/h em 4,9s. A potência das baterias balde não foi divulgada mas a velocidade máxima declarada é de 201km/h.

A BYD trabalha com a Fang Cheng Bao pensando em assimilar consumidores de marcas premium que valorizam o perfil retrô mas não abrem mão de um carro com tração 4x4 que podemos ter a chance de ver no Brasil dentro de algum tempo.





