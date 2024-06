BYD Seal 06GT surge na China de olho no mercado europeu SUV elétrico fica entre o Dolphin e o Seal sedã que já conhecemos aqui no Brasil

Alto contraste

A+

A-

BYD Seal 06GT surge na China de olho no mercado europeu (Redes Sociais/Reprodução)

A BYD segue uma agenda intensa de lançamentos e uma das próximas novidades é o Seal 06GT. Feito sobre a plataforma 3.0 o Seal 06GT é um SUV compacto com foco em desempenho e as mesmas linhas de design que conhecemos aqui no Brasil com o sedã elétrico.

A novidade deve estrear com dois motores elétricos. A imprensa chinesa especula que seja algo com 200cv na dianteira e 240cv na traseira combinando com duas opções de bateria de 59,5kwh a 72,9kwh suficiente para uma autonomia de 500 a 600km no ciclo chinês CLTC.

BYD Seal 06GT surge na China de olho no mercado europeu (Redes Sociais/Reprodução)

Nas medidas, no Salão de Pequim o conceito Seal X que dá origem ao Seal 06 mede 4,63m de comprimento e 2,82m de entre eixos posicionando o SUV entre o Dolphin e o Seal EV.

BYD Seal 06GT surge na China de olho no mercado europeu (Redes Sociais/Reprodução)

A estreia será esse ano na China porém a chegada a outros mercados ficará para 2025. A estreia de novos modelos acontecerá em um contexto onde a BYD foi sobretaxada pela União Europeia e os carros da marca pagarão 17,5% a mais de imposto nos países do bloco.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.