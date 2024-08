BYD Seal 2025: imagens e detalhes da nova versão Sedã deve ter motorização elétrica de até 530 cv e autonomia que supera os 600 km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2024 - 14h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 14h00 ) ‌



BYD Seal 2025: imagens e detalhes da nova versão CarNewsChina/Reprodução

O BYD Seal é um carro de sucesso na China, com boa aceitação na Europa e no Brasil. Nesta semana, a marca chinesa divulgou imagens da linha 2025 do sedã, que será apresentada oficialmente no próximo dia 8 de agosto. Vendido no Brasil por R$ 299.800, o modelo passa a utilizar a plataforma e-platform 3.0 EVO, trazendo mais eficiência ao conjunto mecânico.

BYD Seal 2025: imagens e detalhes da nova versão CarNewsChina/Reprodução

Alterações Externas

Visualmente, o novo BYD Seal 2025 apresenta pequenas mudanças, incluindo uma nova logomarca da empresa e novas rodas de liga leve com design esportivo. As dimensões do carro permanecem as mesmas:

Comprimento: 4,80 metros

Largura: 1,87 metro

Altura: 1,46 metro

Entre-eixos: 2,92 metros

BYD Seal 2025: imagens e detalhes da nova versão CarNewsChina/Reprodução

Mudanças Internas

Internamente, o BYD Seal 2025 sofreu alterações significativas. O painel foi redesenhado, mantendo a multimídia do tipo flutuante giratória e o amplo cluster digital. O volante agora tem traços semelhantes aos do Song Pro, recentemente lançado no Brasil. O novo console central inclui saídas de ar-condicionado, nova manopla de câmbio, porta-copos e um carregador de smartphone por indução.

BYD Seal 2025: imagens e detalhes da nova versão CarNewsChina/Reprodução

Plataforma e Motorização

Utilizando a plataforma e-platform 3.0 EVO, o BYD Seal 2025 oferece capacidade de 800V, permitindo novas configurações de motores elétricos. Segundo fontes locais, o sedã esportivo pode ter as seguintes versões:

Motor de 228 cv: Bateria de 61,44 kWh, autonomia de até 500 km.

Motor de 308 cv: Bateria de 80,64 kWh, autonomia de até 650 km.

Motor de 530 cv: Autonomia de 610 km.

BYD Seal 2025: imagens e detalhes da nova versão CarNewsChina/Reprodução

Esses dados são referentes ao mercado chinês e podem variar para o mercado brasileiro. A marca chinesa ainda não informou detalhes específicos sobre os motores e a autonomia para o Brasil.

BYD Seal 2025: imagens e detalhes da nova versão CarNewsChina/Reprodução

Lançamento no Brasil

Ainda não há informações sobre o lançamento do modelo 2025 do BYD Seal no Brasil. Recentemente, o Song Plus com novo visual foi visto em um caminhão cegonha no Brasil, indicando que o lançamento pode estar próximo. A marca prepara mais novidades para o nosso país que serão reveladas em breve.