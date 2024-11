BYD Seal híbrido é visto em testes no Brasil Sedã combina motor 1.5 com conjunto elétrico que pode chegar a 2.000km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h07 ) twitter

Placa Verde/Reprodução Placa Verde/Reprodução

A BYD está testando a versão híbrida do sedã de luxo Seal no Brasil. Na China, o Seal 07 DM-i tem feito sucesso e conta com a última geração do sistema híbrido de última geração. As fotos postadas pelo perfil Placa Verde mostram que ao menos há intenção da BYD lançar o carro por aqui.

Placa Verde/Reprodução Placa Verde/Reprodução

Ele tem motor 1.5 a gasolina com 100cv combinado com propulsor elétrico de 217cv ou motor 1.5 turbo de 156cv com motor elétrico de 272cv. A autonomia elétrica pode ser 70 ou 125km, mas a economia combinada chega aos 29km/l. Com isso um tanque de combustível pode chegar a 2.000km. Isso é quase o dobro da autonomia de um Song Plus, por exemplo.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

De luxo também no mercado chinês, o Seal 07 tem itens como radares, teto solar panorâmico com cortinas, aquecimento e resfriamento de volante e bancos, carga de celular com sistema de 50watts e até perfume a bordo.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Seal 07 tem 4.980 mm de comprimento, 1.890 mm de largura, 1.495 mm de altura e 2.900 mm de distância entre eixos e tem preço em torno de R$ 150 mil no mercado chinês.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

