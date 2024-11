BYD Shark é a primeira picape híbrida plug-in do país: veja o preço Picape tem motorização eletrificada de 437 cv e autonomia de 840 km com um tanque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/10/2024 - 10h21 (Atualizado em 21/10/2024 - 10h44 ) twitter

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Após apresentar a Shark na estreia latina feita no México e depois no Festival Interlagos, a BYD lança a picape híbrida no Brasil por R$ 379,8 mil. A novidade vem equipada com motorização eletrificada de 437 cv e tem autonomia de 840 km. Na prática, a Shark é mais potente do que todas as rivais médias (inclusive a Ranger Raptor de 397cv).

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Visualmente, a BYD Shark, que chega para rivalizar com a Toyota Hilux, Chevrolet S10, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, tem desenho quadrado com faróis dianteiros amplos com assinatura visual em “C”, ampla grade frontal com a logomarca da empresa ao centro. A traseira segue o mesmo padrão visual com lanternas amplas e com assinatura visual em “C”.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

A Shark tem estrutura de chassi tradicional e uma motorização inédita por aqui. É uma utilitária híbrida plug-in com sistema DMO (Dual Mode Off Road) com recarga externa e sistema de tração e propulsão com boa capacidade off road.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Nas dimensões a Shark tem porte das concorrentes, mas alguns destaques como entre-eixos com generosos 3,26m de comprimento além dos 5,45m de comprimento e 1,97m de largura com 1,92m de altura. A Shark fica em média 12cv mais longa que as rivais. A caçamba tem capacidade de carga de 835 kg ou 1.450 litros com 2,5 toneladas de tração.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Por dentro, assim como os modelos da BYD, a picape traz amplas telas com painel de 10.25 polegadas e multimídia de 12,8 polegadas. A Shark tem caçamba com capacidade de 835 kg ou 1.450 litros, além de poder rebocar até 2.500 kg.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Em relação à motorização, a BYD Shark tem motor 1.5 litro turbo a gasolina e outros dois elétricos, que juntos totalizam 437 cv com torque de 65 kgfm. A picape faz de zero a 100 km/h em apenas 5,7 segundos.

Equipamentos

A BYD Shark vem equipada com airbags frontais, laterais e de cortina, ar-condicionado automático de duas zonas, conexão com Android Auto e Apple CarPlay, câmera panorâmica ultra-wide de 540 graus, controle de cruzeiro adaptativo, revestimento em couro sintético, rodas de 18 polegadas, sistema de navegação inteligente, aviso de colisão frontal, aviso de colisão traseira, aviso de colisão transversal traseiro, frenagem de colisão transversal traseira, aviso de saída de faixa, aviso de colisão de saída de faixa, assistência de emergência para mudança de faixa, frenagem automática de emergência, entre outros.

Picape híbrida BYD Shark no Festival Interlagos

A garantia da BYD Shark é de seis anos, sem limite de quilometragem. A bateria Blade contará com garantia* de oito anos, sem limite de quilometragem. O preço público (PPS) é de R$ 379.800.

