BYD Shark é mostrada pela primeira vez ao público e chega em setembro Picape híbrida plugin terá 430cv e está no evento Festival Interlagos até domingo Autos Carros|Marcos Camargo Jr 07/08/2024 - 11h26 (Atualizado em 07/08/2024 - 11h42 )



A picape BYD Shark está sendo mostrada ao público pela primeira vez no Festival Interlagos, que acontece nesse final de semana entre os dias 09 e 11 de agosto. Executivos presentes no evento adiantaram ao R7-Autos Carros que o lançamento da Shark será em setembro em data ainda a ser definida.

Picape híbrida BYD Shark no Festival Interlagos

A BYD Shark foi apresentada globalmente no México em um evento realizado em maio. Inclusive já dirigimos a novidade durante essa apresentação e a fórmula mecânica sendo global deve ser a mesma que teremos no Brasil.

Picape híbrida BYD Shark no Festival Interlagos

A Shark vai ter um conjunto híbrido e será a primeira utilitária com essa solução do tipo plugin por aqui. Ela vai combinar o 1.5 turbo de 194 cv na dianteira com dois motores elétricos, com 231 cv, e outro atrás com 204 cv. A capacidade máxima de reboque de 2.500 kg, carga útil de 835 kg e volume de carga de 1.450 litros.

Picape híbrida BYD Shark no Festival Interlagos

A BYD Shark usa a plataforma chamada DMO (Dual Mode Off Road), que também é adotada pelo Bao 8 que será mostrado no evento possivelmente amanhã.